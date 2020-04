José Romera aboga por un acuerdo entre LaLiga, Federación y AFE

“Si terminamos jugando, todos tendremos que poner de nuestra parte”; éstas eran declaraciones que realizaba Romera, primer capitán de la UD Almería, en el transcurso de una rueda de prensa telemática en la que ha abogado por que se pueda producir un acuerdo entre LaLiga, Federación y AFE. El lateral rojiblanco es de la opinión de que el campeonato se reanuda, aunque lo principal ahora es poder ganar la batalla al coronavirus.

De hecho reflexionaba que “a pesar de que hace algo más de un mes se decía que estábamos antes un grave problema, nadie podía llegar a pesar que íbamos a estar en esta situación. Se está haciendo muy largo, y lo que es peor, no se ve todavía ninguna luz. A ver si las cifras del virus disminuyen y podemos tener mayor esperanza”.

Como capitán está en primera línea en las gestiones de la AFE y también de la entidad rojiblanca. “El club nos planteó que estemos de vacaciones en estos momentos por la gran incertidumbre que existe en todos los aspectos. Como no sabemos qué va a pasar, el Almería evita de esta forma cualquier problema si hay que jugar en verano porque los jugadores tenemos, por convenio, unas fechas de vacaciones entre temporadas”, explicaba. En cualquier caso precisaba que “si en verano, por lo que sea, hay varias semanas libres, el club nos permitirá irnos si no seguimos confinados”.

El 30 de junio finalizan los contratos de la temporada de los futbolistas y el campo del Almería hay diez cedidos y dos jugadores que acaban su vinculación. Al ser preguntado que podría pasar si se compite en verano, respondía que “son muchas las incógnitas que hay, pero entiendo que lo principal es saber si se va a jugar o no. En caso de que sea afirmativo, entonces se afrontarán otros aspectos, aunque entiendo que los estamentos competentes estarán planteándose todos estos temas”.

Al ser cuestionado por la polémica y los enfrentamientos que existen entre LaLiga, la Federación y la Asociación de Futbolistas, Romera manifestaba que “es que muchas veces se habla por hablar porque desconocemos muchas cosas. Todo depende de la evolución del virus y qué escenarios se puedan producir pero realmente no sabemos cuál será la realidad. Mi opinión personal, es que todos tendremos que poner de nuestra parte, y en nuestro caso, los jugadores ceder en aspectos que en condiciones normales no cederíamos, como en tener una corta pretemporada si se reanudara la competición tras más de un mes parados, el tener que jugar cada setenta y dos horas…”.

Lo que sí tiene muy claro el capitán del Almería es que “el que tenga que subir, que suba en el campo; el que tenga que promocionar, que lo logre el terreno de juego, el que tenga que bajar, que sea por lo hecho en el campeonato al final de toda una temporada… Es lo más justo, que se juegue”.

En el plano persona, Romera está pasando el confinamiento en su domicilio, con su mujer y su hijo, de pocos años de edad. “Es complicado sobre todo para el niño el no poder salir a la calle. Ya le hemos dicho que hay un bicho muy malo y que hasta que la Policía no lo coja tenemos que estar en casa. Nosotros no vivimos en un chalet, ni un adosado… la mayoría estamos en apartamentos o casas, unas con terraza, otras sin ellas…pero intentamos, en especial por el crío, mantener la rutina de los horarios".