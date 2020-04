Dani Albiar: “Mi deseo y el de todo el equipo es el de que volvamos a la competición”

Dani Albiar detenía el entrenamiento en casa, que están haciendo todos los jugadores del Almería B, para atender a los medios oficiales del club y transmitía que su “deseo y el de todo el equipo es el de que volvamos a la competición” para que pueda decidirse en el terreno de juego cómo finalizan las clasificaciones y que no tenga que depender de la decisión federativa.

El centrocampista quiso dejar claro que lo primordial antes de hablar del fútbol es “la salud y el bienestar” de los protagonistas de este deporte. “Tampoco podemos acelerar los plazos para poner en curso la temporada cuando no se asegura la seguridad ni nuestra ni de los aficionados”, añadía.

Cabe la posibilidad de que el grupo IX de la Tercera División no siga en marcha, pese a que la RFEF quiera hacerlo —dependerá del Gobierno de España y sus decisiones en relación al Covid-19—, por lo que Dani Albiar se pronunció en torno a qué sería ‘lo más justo’ a la hora de decidir la tabla clasificatoria: “Si no se lleva a cabo la competición, yo creo que lo más justo es que contase la primera vuelta que todos nos hemos enfrentado contra todos”. Asimismo, el canterano declaraba que “nadie sabe cómo va a avanzar esto y nadie sabe cuál va a ser su fin” y se ponía en la idea de que lo mejor es acabar para que no haya problemas.

La UD Almería B protagonizó en el inicio de la semana un entrenamiento de manera telemática en el que todos pudieron desarrollar los ejercicios de manera conjunta. Albiar compartía que le dio “alegría hacer ese tipo de entrenamiento porque hacía bastante tiempo que no veía” a sus compañeros. “Aunque parezca una tontería, te alegra volver a verlos, volver a ver al entrenador, que te siga mandando y que vengan buenas noticias de vernos todos juntos”, exponía.

Aunque habrá más sesiones online, cada uno de los jugadores tiene una planificación para mantenerse en forma. En este sentido, Dani Albiar mostraba su rutina: “Entreno al aire libre con mi material (en el patio de su casa) y luego es muy importante la alimentación para no sobrepasar el peso y el tema de hidratarse bien”. Además, el centrocampista aprovecha para pasar rato con la familia, ver películas y pasear con su mascota.