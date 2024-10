Javier Vidal (La Línea 100x100): "Lo mejor que le puede pasar a esta provincia es que Ruiz Boix no siga el frente del PSOE en marzo"

Javier Vidal, concejal de La Línea 100x100 y vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, en declaraciones a Onda Cero ha ofrecido algunas explicaciones en torno a la posible ruptura del pacto que la formación linense mantiene con el PP en la Diputación Provincial de Cádiz. En las últimas horas se ha producido una reunión de ambos grupos políticos y técnicos de la entidad supramunicipal para perfilar algunos detalles sobre la futura residencia de mayores de la localidad fronteriza. Un proyecto que ha sido el detonante de esta tensión entre PP y LL 100x100 pero que parece en vías de solución. No obstante, hay que dejar claro que la apertura de ese centro, en ningún caso, se producirá antes de acabar el año. "Queremos un cronograma y un compromiso claro. El pacto es un todo y si bien estamos recibiendo muchas cosas de las acordadas, la residencia es vital" explica Vidal.

Asimismo, el que fuera presidente del equipo de baloncesto de La Línea, también ha contestado a las últimas declaraciones, en rueda de prensa, de Juan Carlos Ruix Boix (PSOE) en las que le acusaba de mentir. "Todos conocemos a Ruiz Boix" añadiendo que "se ha dedicado a insultar a mi alcalde y llamarlo traidor. No voy a entrar y lo que debería hacer es mirar a su casa, todos sabemos como está el PSOE en la provincia". Asimismo, Vidal, añadió que de cara al congreso que los socialistas gaditanos celebrarán en marzo y para el que Boix quiere ser reelegido como secretario provincial, un mensaje contundente. "No soy militante del PSOE, ni nada parecido pero lo mejor que le podría pasar a esta provincia es que él no siguiese".

El alcalde de San Roque, aunque ha tachado de mentiroso a Vidal y de traidor a Franco, ha ofrecido la posibilidad de recuperar el gobierno de la Diputación junto a los independientes linenses. Vidal casi tira de ironía. "Quiere gobernar con un mentiroso, un traidor, en fin. Todos sabemos que el PSOE ha perdido la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Diputación y muchas alcaldías con él de secretario provincial".

Por el momento, la tensión parece que se ha rebajado entre los socios de gobierno de la Diputación, y ahora parece que, de nuevo, vuelve el enfrentamiento, si es que alguna vez se terminó, entre Boix y La Línea 100x100, con los que formó gobierno en el anterior mandato en el órgano provincial.