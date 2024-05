El programa electoral de Ciudadanos para las elecciones en Cataluña 2024

Después de siete años de haber sido el partido más votado, el CIS catalán pronostica que Ciudadanos no entraría en el Parlamento, y sería el líder del PSC, Salvador Illa, quien vencería en las elecciones al Parlament catalán con 40-47 escaños. El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, está convencido de que su partido contradirá a las encuestas porque "todos quieren nuestra desaparición y por eso nadie quiere hablar de nosotros". El partido perdió 30 escaños de 2021 a 2017 en Cataluña y esta es la última oportunidad que tiene Carrizosa de relanzar a Ciudadanos, en plena descomposición.

El candidato ocupó un papel clave como mano derecha de Inés Arrimadas, en el momento de mayor esplendor de la formación naranja, que triunfó en las elecciones autonómicas de Cataluña y se convirtió en la primera fuerza política con 36 escaños. Dos años más tarde, con la dimisión de Albert Rivera como líder de los naranjas tras la debacle en las elecciones generales, donde obtuvieron diez diputados, Carrizosa dio un paso adelante en el partido y en 2020 fue designado como candidato a presidir la Generalitat, después de que la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Lorena Roldán, fuese destituida. De no obtener representación, podrían llegar a valorarse participar o no en los comicios europeos.

En estas elecciones ya han protagonizado algunas polémicas, como la petición de que se rechace la candidatura de Puigdemont a estas elecciones, alegando que no reside en Cataluña y que no está inscrito en el Censo Electoral de Residentes-Ausentes. Algo que ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, ya que consideran que no se ha producido vulneración de un derecho fundamental tutelable en amparo.

Rechazo a la amnistía

Cs se opone a dar la amnistía para "los políticos separatistas condenados por sedición, malversación y desobediencia", y reclama prohibir que éstos puedan ocupar cargos públicos. También defiende reducir el número de consejerías, altos cargos y asesores de la Generalitat de Cataluña, y disolver "los chiringuitos políticos creados para promover y sostener el procés".

Ciudadanos considera que el voto a su partido es "el único voto del constitucionalismo". Quieren trasladar a la población "que ha sufrido mucho el procés, todos aquellos que no quieren olvidar ni perdonar, y todos los que no quieren ser traicionados, verán en Ciudadanos el voto de la lealtad", añaden.

Educación

El programa electoral de Ciudadanos para las elecciones catalanas del 12 de mayo propone un modelo de escuela trilingüe con el catalán, el español y el inglés como lenguas vehiculares. El documento propone que el catalán y el castellano sean lenguas propias y cooficiales en Cataluña por igual, sin que ninguno de los dos idiomas tenga "primacía sobre el otro". "La educación es un desastre, estamos en la cola de las comunidades autónomas y de Europa", ha denunciado Carlos Carrizosa.

Otra de las medidas en materia de educación, es la de promover la gratuidad de los libros de texto para todas las familias catalanas, ahorrando más de 200 € al año por familia; establecer programas de préstamo de libros de texto para evitar que las familias tengan que realizar este gasto cada septiembre, y reducir las tasas de abandono escolar temprano y la repetición de curso por debajo del 10% antes de 2020. Además, pretenden incrementar un 50% las plazas disponibles en Educación Infantil de 0 a 3 años a lo largo de la legislatura y hacerla, e implementar un modelo de profesores de refuerzo dentro del aula para atender a la diversidad de los alumnos, complementando al profesor titular con tareas específicas y tutorías personalizadas. Además, proponen mejorar la financiación universitaria y promover una bajada del precio de los grados.

Para mejorar la inclusión, en su plan entra garantizar recursos adecuados para la detección temprana de alumnos con necesidades educativas especiales, y promover la plena inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas en actividades extraescolares y de ocio educativo, otorgando becas a las familias con hijos que requieran atención especial. Ponen también atención en la alimentación, garantizando menús adaptados a las necesidades de los alumnos con intolerancias y alergias alimentarias en los comedores escolares, y brindaremos atención educativa a distancia a los estudiantes con convalecencias hospitalarias prolongadas.

Vivienda e infraestructuras

Una de las medidas destacadas del programa electoral de Ciudadanos es la propuesta de un Plan de Choque de Vivienda, compuesto por 16 medidas urgentes, en respuesta al "fracaso" que, según el partido, ha supuesto la política del Gobierno de Sánchez en este ámbito. El partido de Carrizosa tratará de dar prioridad a las necesidades de vivienda de los ciudadanos elaborando un Plan Autonómico de Vivienda 2018-2028 que transforme el paradigma de acceso a la vivienda, priorizando el alquiler sobre la propiedad.

Ciudadanos, además, se compromete a trabajar en la recuperación del sector inmobiliario. No han proporcionado detalles específicos, pero se espera que estas acciones incluyan medidas para fomentar la construcción de nuevas viviendas, así como la rehabilitación de las existentes, con el fin de dinamizar el mercado y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.

Otras medidas importantes incluidas en su programa son facilitar el acceso a la vivienda, con la implementación de medidas para mejorar la accesibilidad a la vivienda, y el apoyo al alquiler como opción habitacional, como parte de su política para promover una mayor flexibilidad y diversidad en el mercado de la vivienda. Además, el partido promoverá la rehabilitación sostenible, con el objetivo de impulsar la rehabilitación energética y medioambiental de las viviendas, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde Cs proponen que el 15% del parque de viviendas sea de titularidad pública, invertir 1.000 millones de los Presupuestos en la construcción de pisos sociales, y que el alquiler social no supere el 30% de los ingresos familiares, preferiblemente en su propia residencia. Además, proponen combatir la ocupación ilegal y perseguir las mafias que se benefician de la vulnerabilidad de los más necesitados.

El partido naranja pretende también apoyar la construcción de proyectos como el macrocomplejo turístico Hard Rock de Tarragona para "desestacionalizar la oferta turística"; la autovía B-40 en Sabadell, para descongestionar el tráfico; y la ampliación del aeropuerto de El Prat "respetando la normativa medioambiental", para mejorar su fiabilidad y convertirlo en un hub intercontinental.

Fiscalidad y medidas sociales

Sobre la fiscalidad, el programa de Ciudadanos promete bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sucesiones para la clase media, y eliminar "los 15 impuestos propios" catalanes. La formación constitucionalista también plantea simplificar las cargas administrativas que obstaculizan la actividad empresarial y facilitar el acceso de las PYMES y autónomos a los contratos públicos de la Generalitat. Para ello, su plan es flexibilizar los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional para participar en licitaciones públicas, con el fin de promover la competencia, la eficiencia y la diversidad en la contratación pública.

De cara al empleo, Cs defiende eliminar el requisito del catalán para poder acceder a un empleo público y plantea que el día de Sant Jordi, el 23 de abril, sea una "fiesta cívica e institucional" en Cataluña. Asimismo, para las mujeres víctimas de violencia machista defienden el derecho de su protección integral y fijan "un principio de presencia equilibrada entre los sexos" en la composición de la Generalitat.

En cuanto a la gestión de las cárceles, “el Govern antepone los derechos de los reclusos a los derechos de los funcionarios de prisiones y a todos aquellos que trabajan en las cárceles y cuya función no es solo el internamiento, sino dar las mejores condiciones de reinserción”. Por eso, su propuesta es que los trabajadores de prisiones cuenten con el apoyo de la Administración pública. Además, buscan impulsar una reforma del Código Penal para que los delincuentes multirreincidentes cumplan penas proporcionales al enorme daño que causan a la ciudadanía.

Otra de sus medidas sociales es defender los derechos de las personas LGTBI y "lucharemos contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género". Por otra parte, buscan hacer efectivo el derecho de todas las personas con capacidad de gestar a acceder a las técnicas de reproducción asistida a cargo de la sanidad pública.

Sequía

La larga e intensa sequía a la que se enfrenta la región desde hace más de tres años, y que este verano puede entrar en una fase aún más aguda si no llueve lo suficiente antes, provoca que la sequía se haya convertido en la protagonista a lo largo de la última legislatura de la batalla política, sometida a un escrutinio continuo y a las críticas de los partidos. Así ocurrió con las restricciones a casi seis millones de catalanes, tres cuartas partes de la población, aplicadas desde febrero, cuando la comunidad entró en fase de emergencia, y antes con las sanciones a los municipios que incumplían el límite diario de consumo de agua.

Los embalses de esta cuenca hidrográfica, en la que se encuentran las provincias de Barcelona, Girona y parte de Tarragona están al 22% de su capacidad, lo que los sitúa como los más vacíos de todo el país y muy lejos de su propia media de los diez últimos años, del 76%. Las lluvias de marzo, y sobre todo las de estos últimos días han permitido mejorar la situación, pero tendría que llover mucho más para dar por solucionado el problema. Aunque la administración autonómica prohibió en febrero el llenado de piscinas en hoteles o campings, a mediados de abril modificó la restricción para permitirlo siempre que se consideraran “refugios climáticos”, ya fueran públicas o privadas de comunidades de vecinos o establecimientos hoteleros. Con esta nueva ordenanza se limitó con mayor severidad la cantidad de litros de agua por persona y día que podían usar los turistas.

Al igual que PP y Vox, para paliar la sequía, Ciudadanos reclama una interconexión de las cuencas catalanas con el Ebro que la mayoría parlamentaria descarta. Exigen una moratoria inmediata a la construcción de piscinas privadas y la ejecución de las obras de ampliación de la desaladora de Tordera, así como instalar otra planta en Foix y ampliar la potabilizadora del Besòs. Sus medidas buscan potenciar la inversión y el desarrollo tecnológico para mantener actualizada la infraestructura hídrica de Cataluña con más desaladoras, más depuradoras y menos pérdidas en transporte y almacenamiento.

Sanidad

Los naranjas quieren reducir las listas de espera de la sanidad, ampliando las plantillas de profesionales sanitarios en todos los niveles asistenciales, e impulsar una reforma integral de la atención primaria, para lo que proponen que la cita con el profesional se produzca al cabo de 48 horas de haberla solicitado.

Otra de las medidas en materia sanitaria es hacer efectiva la Tarjeta Sanitaria Única y el historial clínico compartido en todo el Estado. Además, tienen como objetivo cubrir todos los costes de los pacientes catalanes y sus familias que tengan que desplazarse a centros de referencia de otras comunidades autónomas para recibir atención especializada. Asimismo, los naranjas pretenden garantizar el derecho de los usuarios a elegir libremente el centro hospitalario dentro del sistema público de salud, bajo criterios de eficiencia gestionados por la atención primaria y hospitalaria; así como potenciar el papel de los profesionales farmacéuticos en la asistencia sanitaria, mejorando la coordinación con el resto de los profesionales de la salud y asegurando el acceso a la información clínica necesaria para mejorar la atención farmacoterapéutica.

La salud mental también entra dentro del programa electoral de Ciudadanos y se proponen aprobar una Ley de Derechos de Personas con Problemas de Salud Mental, asegurando recursos adecuados y programas de inserción laboral para las personas que sufren estos problemas.