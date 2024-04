Cómo vota Cataluña: estos han sido sus resultados electorales en los últimos años

Algo más de tres años después Cataluña va a volver a acudir a las urnas. La última vez fue el 14 de febrero de 2021. En aquel momento, los votos de los catalanes aupaban el proyecto del PSC de Salvador Illa, aunque dejaba una mayoría independentista difícil de configurar en un principio en el Parlament.

Tres meses después, Pere Aragonès sería investido como presidente de la Generalitat con los votos a favor de ERC, la CUP y Junts. Precisamente, esta última formación ha sido una de las que ha propiciado en cierta manera el anticipo de las elecciones tras votar ahora 'no' a los presupuestos.

El resultado de las últimas elecciones en Cataluña

Los comicios dejaron a Illa como vencedor moral de la noche, mientras que se recordarán como el gran batacazo de Ciudadanos y la irrupción de Vox en el Parlament.

Así quedó configurado el Parlament el pasado 14F de 2021:

PSC : 33 escaños (23,04% del total de votos).

: 33 escaños (23,04% del total de votos). ERC : 33 escaños (21,3%).

: 33 escaños (21,3%). Junts : 32 escaños (20,04%).

: 32 escaños (20,04%). Vox : 11 escaños (7,69%).

: 11 escaños (7,69%). CUP : 9 escaños (6,67%).

: 9 escaños (6,67%). En Comú-Podem : 8 escaños (6,87%).

: 8 escaños (6,87%). Ciudadanos : 6 escaños (5,57%).

: 6 escaños (5,57%). PP : 3 escaños (3,85%).

: 3 escaños (3,85%). PDeCat: 0 escaños (2,72%).

Elecciones de 2017

En las elecciones autonómicas de Cataluña de 2017, la formación más votada fue Ciudadanos (C's), liderada por Inés Arrimadas. Ciudadanos obtuvo 37 escaños en el Parlamento catalán, convirtiéndose así en el partido con mayor representación en términos de escaños individuales. Sin embargo, a pesar de ser el partido más votado en términos de escaños, los partidos independentistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) obtuvieron en conjunto una mayoría absoluta de escaños en el Parlamento.

Concretamente, los partidos Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) lograron un total de 70 escaños de los 135 en juego. Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, obtuvo 34 escaños, ERC liderado por Oriol Junqueras, ganó 32 escaños, mientras que la CUP obtuvo 4 escaños. Estos resultados reforzaron la posición independentista en Cataluña, aunque no se llegó a una mayoría de votos.

Finalmente Quim Torra (Junts) fue investido presidente el 14 de mayo de 2018 con el apoyo de su propio grupo, de ERC y la abstención de CUP. Antes de esta investidura fructífera, el candidato de Junts fue Jordi Turull, que no logró la mayoría absoluta y posteriormente no pudo someterse a segunda votación tras su encarcelamiento preventivo por el juicio del procès el día siguiente de la primera votación fallida.