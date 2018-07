Yannick Carrasco: "No estoy aquí para sustituir a Arda Turan"

El belga Yannick Carrasco, presentado este lunes como nuevo extremo del Atlético de Madrid por los cinco próximo años, destacó hoy al entrenador argentino Diego Simeone, con el que va "a aprender muchas cosas para ser uno de los más grandes", y dijo que no viene para sustituir a Arda Turan.

Superadas las doce de la mañana, acompañado de Enrique Cerezo y José Luis Pérez Caminero, presidente y director deportivo del club, respectivamente, y de su madre y rodeado de los niños que participan en el campus de la Fundación Atlético de Madrid, el extremo, sonriente en todo momento, disfrutó con su presentación en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, primero en la rueda de prensa y después, ya con la camiseta rojiblanca, sobre el césped ante 400 aficionados.

"Yo no estoy aquí para sustituir a Arda Turan (traspasado al Barcelona)", remarcó el futbolista, que hizo alguna 'ruleta' sobre el terreno de juego y que definió sus cualidades: "Soy un jugador veloz, muy rápido con el balón y voy a trabajar para ser titular".

Yannick Carrasco, internacional belga de origen español y portugués y procedente del Mónaco, afirmó que su posición natural es la "banda izquierda", donde hay "mucho espacio para ir adelante". "Me encanta estar en el Atlético, un equipo muy grande, de los más grandes de Europa. Es un sueño para mí", añadió. Sus declaraciones demostraron la ambición de un joven de 21 años, que ya es internacional, que ya ha demostrado todo su talento en la Liga francesa y en la Liga de Campeones y que quiere dar un salto más en su progresión a las órdenes del argentino Diego Simeone, "uno de los más grandes" entrenadores, en opinión del extremo.

"Simeone me ha dicho que me quería mucho, que le gustaba mi estilo de defender y atacar uno contra uno. Sabía que el Atlético era un club muy grande y con Simeone voy a aprender muchas cosas para ser uno de los más grandes", dijo Carrasco, que insistió en esa idea: "Me ha dicho que va a ayudarme para ser un gran jugador".

"Espero aportar lo máximo posible, jugar muy bien, marcar muchos goles, dar muchos pases, dar todo lo que tengo por este club y sudar la camiseta", prosiguió el internacional belga, preparado para competir por un puesto en el once: "En todos los grandes clubes hay mucha competencia y ojalá pueda jugar muchos minutos aquí". Su ambición también la traslada al nivel colectivo. "Quiero ganar el mayor número de títulos posible. Y en la Liga estar entre los tres primeros y, si podemos, ganar la Liga", explicó Carrasco, que resaltó el "paso adelante" con su fichaje por el Atlético, un equipo que llega "lejos" en 'Champions' y está en el podio del campeonato.

Por esos motivos, admitió que era una decisión "fácil venir" al club rojiblanco, con el que ya se entrena desde el pasado sábado y al que se unirá de nuevo esta tarde en la concentración en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, donde iniciará con la camiseta del Atlético su desafío de ser "uno de los más grandes".