Rafa Nadal y la gestión del coronavirus: "Ha habido errores y no reconocerlos es perder credibilidad"

Rafa Nadal no ha querido dar su opinión sobre la gestión del Gobierno con el coronavirus, pero si afirma que hay cosas que no se han hecho bien. "Me da igual si gobierna la derecha o la izquierda; ha habido errores y no reconocerlos es perder credibilidad". El tenista balear se muestra ansioso por que todo esto termine, y que todos podamos volver a la normalidad de siempre. "No creo en la nueva normalidad, me gusta la antigua con adaptaciones". "Quiero recuperarla más que mi tenis".

Nadal lamenta que por ser quien es, parece que tiene que callarse sus opiniones. "Si me preguntas cómo se ha gestionado, prefiero guardarme mi opinión y la tengo muy clara. Es un poco triste, porque cualquiera puede decir cualquier cosa por las redes sociales, pero por ser quien soy parece que tengo menos opción de poder opinar".

También ha querido aprovechar para explicar sus palabras en las que pidió que los deportistas pudieran entrenar para realizar su trabajo. "Entiendo que no se pueda entrenar, pero ahora todo es muy sensible. Cualquier comentario o mensaje que puedas dar, se politiza y aquellos que se sienten atacados se lo toman muy mal. Tengo tanto derecho como cualquier otro a opinar. Un montañero o un triatleta tienen la capacidad de ir a entrenarse solos y yo no estoy reclamando nada, porque el tenis no es el primer deporte que debe volver, ya que al final necesitamos ser al menos dos para jugar, pero es que hay deportes que son totalmente individuales, como cualquier otro trabajo. ¿Por qué un atleta no puede ir a correr solo? Este es nuestro trabajo”.

De esta pandemia y este confinamiento, Nadal espera que todo vuelva a ser como antes y que la gente valore las cosas con más fuerza y sea consciente de los buenos momentos. “A veces nos olvidamos de las cosas malas y de lo bien que estamos cuando estamos bien. Solo espero que todo esto sea un aprendizaje, pero me temo que pronto nos volveremos a quejar por cualquier tontería. Es la realidad del ser humano, tenemos ese defecto. Al final solo valoramos lo bien que se está sano cuando estamos enfermos".