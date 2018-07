Maly Thomas, la periodista acosada en Roland Garros: "Si no hubiésemos estado en directo, le habría dado un bofetón"

Maly Thomas se ha pronunciado sobre el acoso que sufrió por el tenista Maxime Hamou cuando le hacía una entrevista en directo. La reportera ha dicho que lo sucedido fue "bastante desagradable" y afirma que "si no hubiésemos estado en directo, le habría abofeteado".

Roland Garros expulsó a Maxime Hamou, tenista francés de 21 años, por acosar a una periodista en directo. Ahora, Maly Thomas, la reportera, ha hablado sobre la polémica y ha sido tajante.

"Si no hubiera estado en directo, le habría dado un bofetón", afirma la periodista, que también comenta que "él no da una buena imagen de sí mismo" y que "son situaciones que no se deben banalizar". "Fue bastante desagradable", indica Thomas.