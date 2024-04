Jessica Bouzas elimina en primera ronda a Paula Badosa

En su estreno en el cuadro principal de Madrid, tras caer tres años en la fase previa, Bouzas ofreció una excelente impresión, con una derecha demoledora, un juego valiente y mucha entereza para afrontar un partido lleno de alternativas. Badosa, que saltó a la pista con un gran vendaje en el muslo izquierdo, perdió los dos juegos iniciales con rapidez. Bouzas, actualmente mejor clasificada que ella en el ránking (93/101), jugó por delante de la línea de fondo y obtuvo su premio.

Pero la ex número 2 del mundo no tardó en encontrar su juego, apoyada en sus golpes cruzados, y secó de raíz el arranque de la gallega, procedente de la fase previa y que disputa, a los 21 años, el primer WTA 1.000 de su carrera. "El nivel está ahí", había dicho Badosa la víspera, para referirse a lo puede ofrecer cuando sus lesiones se lo permiten. Sin embargo, Bouzas no acusó el golpe y, muy fresca de piernas, sumó cuatro juegos seguidos al comenzar la segunda manga. Su rival combinó grandes puntos con errores claros y la falta de regularidad le costó el parcial, que Bouzas amarró con un 'break' en blanco.

Con 3-2 abajo en el tercer set, Badosa mostró gestos de dolor mientras descansaba en su banco. Perdió el siguiente servicio, en el que Bouzas supo moverla de lado a lado, pero volvió a igualar en otro arranque de calidad. Bouzas sumó entonces una nueva rotura, confirmó en blanco con su saque y besó la tierra de Madrid, aclamada por el público de la pista central. En segunda ronda, le espera la letona Jelena Ostapenko, la novena favorita.