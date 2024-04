Alcaraz: "Tengo ganas de volver a la pista"

LEER MÁS Alcaraz, preparado para el Mutua Madrid Open

"Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con mayor intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo y decir voy a jugar al cien por cien y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy y con la mentalidad que llego, puedo jugar tres o cuatro partidos normalmente", destacó el número tres del mundo.

El jugador murciano afronta su cuarta presencia en el Masters 1.000 de Madrid. En la primera fue eliminado en segunda ronda por Rafael Nadal el día que alcanzaba la mayoría de edad. En las dos siguientes salió como campeón. Ahora, lastimado en el brazo, pretende disfrutar del evento. No se tiene que someter a más pruebas. Es cuestión de sensaciones. "No va a haber pruebas. Pero no quiero dar cosas hechas al cien por cien porque ya pasó en Barcelona. Me retiré de Montecarlo y dije que iba a llegar a Barcelona y al llegar allí no pude y fue el doble de doloroso. Ahora no quiero dar nada por hecho pero si siguen así las sensaciones probablemente salga a la pista", insistió.

La dolencia en el antebrazo le apartó del Masters 1.000 de Montecarlo y también del Conde de Godó, donde debía defender el título. Intentó jugar pero se bajó a última hora. "No estar en la competición me duele. Me gusta competir. Y estar en casa es una sensación dura para mi y además si me salto Montecarlo y Barcelona que son torneos muy especiales, sobre todo Barcelona al que tengo muchísimo cariño y me dolió mucho no estar. Pero soy una persona que intenta sacar lo positivo que intenta dar la vuelta a las cosas y desde el primer día que supe que no iba a ir a Barcelona ya me puse con la recuperación otra vez para ver si podía estar aquí. Tengo muchas ganas de volver a la pista, de jugar un partido oficial después de Miami y con mucha ilusión", dijo Carlos Alcaraz.

No está acostumbrado el vigente campeón en Madrid de parar a causa de las lesiones. Aún así, intenta ser positivo. "Este momento ha sido uno de los más difíciles que he tenido. No he tenido lesiones graves ni muchas lesiones pero este momento ha sido complicado para mi. Pero soy un chico que intenta dar la vuelta a las cosas, buscar siempre lo positivo y hacer siempre lo que tiene que hacer en todo momento. Aquí, con la pérdida de Barcelona pues los días que he podido con el foco puesto en la recuperación. No he perdido el foco en ningún momento haciendo las cosas que tenía que hacer y siempre positivo. No podía hacer tenis pero físicamente y todo lo demás me voy a poner hecho una vuelta", apuntó.