Ekaterina Bychkova: "Hay muchas lesbianas en el mundo del tenis y no quiero que me miren"

Ekaterina Bychkova, tenista de 31 años, ha concedido una entrevista a 'Eurosport Rusia' en la que dejó titulares que apuntaron en varias direcciones. Aseguró la jugadora rusa que en el circuito WTA hay "un montón de chicas lesbianas".

"Una de cada diez jugadoras son lesbianas más o menos", reveló, aunque no fue el hecho que más le molestó: "Me da igual con quién duerman, pero que no me miren en mi intimidad, estaban todo el tiempo mirando".

Sus vivencias en los países árabes

Además, asegura que le propusieron amañar un partido, cosa que rechazó. "Me lo propuso un periodista que estuvo en el Wall Street Journal y, al no decirlo a la Unidad de Integridad del Tenis, me suspendieron un mes", relata.

Por último, contó su vivencia cuando jugaban en países árabes, donde les avisaban para ponerse pantalones y gorra para las chicas rubias para no excitarse: "Allí no ven a mujeres desnudas, todas van tapadas, si ven a una mujer sudando, para ellos es una locura".