El TAS rechaza el recurso del Barça y no podrá fichar hasta enero de 2016

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechaza las alegaciones del FC Barcelona ante la sanción que le impuso la FIFA. El conjunto catalán no podrá fichar en el actual mercado de invierno y ni en el de verano de 2015.

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ha informado al Barcelona de que desestima el recurso presentado por la sanción que le impuso la FIFA de estar dos periodos sin poder fichar. Así lo ratifica el TAS en una nota de prensa, en que también informa de la sanción económica de 370.000 euros que deberá abonar el club catalán.

De esta forma, el club azulgrana no podrá acudir a los mercados de invierno de esta temporada y al de verano del 2015, aunque este hecho, por contundente que sea, no debería afectar mucho los planes de la entidad catalana, que en el verano pasado hizo una inversión millonaria (algo más de 150 millones) para contratar jugadores en caso de que no prosperase el recurso.

La FIFA sancionó con dos periodos sin poder contratar jugadores, aunque un recurso de apelación del Barcelona permitió parar la sanción, entrar en el mercado de verano del 2014 y hacer acopio de jugadores. Fue a finales del pasado agosto cuando la FIFA ratificó la sanción y ahora ha sido el TAS el que no ha aceptado el recurso azulgrana.

Esta situación, que en su día fue denunciada por el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, como una "mano negra" que quería ir contra la entidad, ha ido adquiriendo otro tono después de que el mismo dirigente aceptase meses después de que el club "había cometido algunos errores" en la contratación de jugadores menores de 18 años, que iban en contra del artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

La imposibilidad de fichar jugadores tras la sanción ya se cobró en su día el cargos de dos ejecutivos, como son Albert Puig y Guillermo Amor, quienes ya no están en el Barcelona, aunque la sanción en firme podría pasar factura incluso a la directiva, después de que algunas encuestas destaquen que la mayoría de socios quieren que Bartomeu convoque elecciones para el próximo verano y que no agote su mandato (2016).

Un directivo del Barcelona ha señalado esta mañana, después de conocer la resolución del TAS, que ahora "es cuando se tendrán que solicitar responsabilidades a quien corresponda". "Ya no podemos aguantar el discurso de que la Masia no se toca.

Se han cometido errores administrativos. Lo hemos hecho mal y debe de haber consecuencias. A pesar de que creemos que esto no afecta a nuestro plan estratégico porque fichamos el verano pasado, debe de haber más consecuencias que echar a Albert Puig o Guillermo Amor", ha añadido el directivo azulgrana consultado.