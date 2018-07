Simeone: "Volvería a repetir el planteamiento del Bernabéu"

La Champions sigue coleando en el seno del Atlético. Tras su eliminación en cuartos ante el Real Madrid por 1-0 con tanto de Chicharito en el Bernabéu, Diego Simeone dice estar "tranquilo" y que de repetirse el duelo volvería a hacer exactamente lo mismo. El cuadro rojiblanco apenas inquietó la meta de Iker Casillas durante los 90 minutos en el verde madridista y terminó cayendo con diez por doble amarilla a Arda, con Griezmann en el banquillo y con tres centrales con la entrada de Giménez por Tiago.



El Cholo, eso sí, repetiría: "Estoy tranquilo. volvería a hacer lo mismo. Las críticas con argumentos sirven para mejorar. Buscamos un partido que no pudo ser y que ganó el rival de forma justa. Es normal que, a partir del lugar que hemos conseguido en estos últimos tres años y medio exista la crítica. Tenemos mucha autocrítica y estamos abiertos a todas las que sean justificadas y con argumentos. Las que no lo tienen ni siquiera las tomas en cuenta y no tiene sentido mirarlas".



Eso sí, el argentino quiso responder a Rummenige, presidente del Bayern de Múnich, cuando dijo que se alegraba de la eliminación del Atlético porque el fútbol es "otra cosa": "Me sorprende mucho de un gran jugador que en su etapa, por las características que tenía, habría encajado perfectamente aquí. Tenemos muchos jugadores similares a él y es sorprendente que opine de esa manera".



Ahora los rojiblancos deben asegurarse esa tercera plaza a la que aspiran y por la que compiten con Valencia y Sevilla: "Lo más importante es ser terceros. Nadie me lo preguntó cuando jugamos en Champions, pero el objetivo del club es ser terceros. Estamos compitiendo extraordinariamente bien en Europa. El resultado negativo duele, pero también enseña a los rivales que no se van a poder relajar porque para ganaronos deberán llegar al minuto 178. Y eso habla muy bien de nosotros".



El técnico del Atleti recuerda cómo ha cambiado el equipo del pasado año a este: "Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo y considero que todo sirve en este crecimiento diario que tenemos. Hemos cambiado a diez futbolistas esta temporada y el equipo sigue compitiendo de la mejor manera".



Ahora es el Elche el que visita el Vicente Calderón, y el Cholo sabe de lo vital que es el partido ante los ilicitanos: "Nos da la opción de volver a jugar rápidamente y eso es bueno para el jugador y para nuestro objetivo. Estamos contentos de recibir a muchos niños en el campo, todavía quedan seis partidos para centrar el objetivo del club. Estamos ilusionados de que las cosas van a salir bien para seguir creciendo".