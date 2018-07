Simeone: "Ante el Granada jugarán Torres y Mandzukic"

El Atlético tiene ante sí un encuentro en el que debe tener los cinco sentidos al cien por cien. Tras el Real Madrid en Copa, y con el Barça en el horizonte, un imprevisible Granada con nuevo técnico visita el Vicente Calderón, y si quieren seguir teniendo opciones en la Liga BBVA, y que no se acerquen ni Sevilla ni Valencia, los rojiblancos no se pueden permitir tropezar. Y para que no pase, Simeone va a poner toda la carne en el asador.



El técnico argentino ha confirmado en rueda de prensa que pondrá en liza un doble '9' ante los nazaríes: "Jugarán Mandzukic y Torres juntos. Intentaremos buscar esa potencia ofensiva que nos da la jerarquía de que estén los dos. Son dos delanteros que viven mejor en las cercanías del área. Cuando corren hacia adelante son mejores que cuando vienen hacia atrás. Ya lo hemos hecho otras veces, con Falcao y Costa y con Costa y Villa".



El damnificado posiblemente sea Antoine Griezmann, que lleva una buena carga de partidos y de minutos, y que repondrá fuerzas para el envite ante el Barça. Aunque al Cholo solo le importa el granada: "Después ya de tres años y pico juntos, nosotros nos encontramos ante cada partido con la ilusión de que no hay otro más detrás de ese. Entonces, no hay ninguna razón para cambiar el pensamiento que hemos tenido siempre. Lo único que importa es el Granada".



Simeone habló de la destitución de Caparrós al frente del cuadro andaluz: "No es simple cuando un técnico sale, pero es normal. Pasa siempre en el fútbol. La motivación de los chicos para la responsabilidad que tienen en consecuencia de que acaba de salir un entrenador. Nunca es bueno para la plantilla, porque quiere decir que algo no se hace bien. Tienen un mediocampo que trabaja bien, sobre todo con Iturra. Debemos llevar el partido donde mejor nos venga y tener una buena intesidad. Tenemos la intención de salir fuerte, al igual que ellos".



El argentino además habló sobre el supuesto carácter ultradefensivo que muchos le achacan al Atlético: "Hay que ser coherentes también con el resultado y con las estadísticas. En dos partidos, cuatro goles. Creo que las palabras hablan por sí solas. ¿Cuántos goles hay que hacer para ser ofensivos?



Para terminar, habló de dos de sus jugadores. El primero, Cani: "Tiene características similares a Arda o a Koke, siendo menos defensivo que Koke. Esperamos que su talento nos dé cuotas de fútbol en los momentos necesarios. Se está preparando, estuvo un tiempo parado sin competir y fuera del grupo. Ahora está trabajando, mejorando y esperamos contar con él en las próximas semanas para que nos dé lo que fuimos a buscar de él".



El segundo fue Lucas Herández: "Está creciendo. Es un chico muy intenso, muy serio en su demarcación, con velocidad y buen salto. Puede jugar de lateral más allá de que sus características no son de lateral. El ejemplo mejor que podemos dar de él es el de Giménez. En la primera parte desde que llegó no estaba ni en el banquillo. Fue creciendo, entrenando y se fue preparando. Ahora compite con él, con Godín y con Miranda, que no es fácil, pero el chico siempre ha respondido".