Simeone: "Ante la Juventus jugará Moyá"

CONSIDERA EL ENCUENTRO UNA FINAL

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este martes que Miguel Ángel Moyá será el portero titular frente al Juventus en la Liga de Campeones y no descartó la presencia en el once de Gabi Fernández, que no se ha entrenado los dos últimos días por un golpe en el tobillo derecho.