Simeone: "Estas noches no vuelven, hay que vivirlas y jugarlas"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que "noches de fútbol" como la de mañana "no vuelven, hay que vivirlas y, sobre todo, jugarlas", en relación al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que disputará en el estadio Santiago Bernabéu (miércoles 20:45, en Radioestadio).

"Hay que entender que este juego es apasionante, que estas noches de fútbol no vuelven y hay que vivirlas y, sobre todo, jugarlas, porque uno siempre se pone a pensar, a hablar, a imaginar y en ese contexto nosotros queremos estar alejados. Queremos vivirla y jugarla", explicó hoy en rueda de prensa en el Vicente Calderón.

"Lo más lindo del fútbol es esta situación, con ansiedad, con compromiso, con miedos... El que logre dejar de lado todo eso y jugar el partido, porque en realidad es un partido, sacará ventaja", añadió el técnico, que avisó de que "no hay ningún reto" por el hecho de no haber ganado aún al Real Madrid en la Liga de Campeones.

También advirtió de que, para el encuentro de este miércoles, "presión no tiene ninguno de los dos" equipos. "La presión es otra cosa en la vida. Nosotros tenemos responsabilidad. Y no creo que ninguno de los dos tenga menos que el otro. Cada uno la jugará con las armas y las necesidades que conlleva el partido", aseguró.

Simeone no mira a las bajas del Real Madrid, entre ellas la de Luka Modric: "Sinceramente, estoy más pensando de qué manera nosotros poder hacer daño que a lo que pueda sentir el rival. Soy muy respetuoso para con cualquiera que pueda jugar de reemplazo de Modric, que es un excelente futbolista, pero estamos más pendientes de lo que nosotros podamos hacer. Es lo que más nos importa".

El técnico, que rechazó con un rotundo "no" que su equipo tenga más responsabilidad en el encuentro de mañana por las importantes ausencias que tiene su rival, agregó que los futbolistas que entren en el once blanco le ponen "en alerta lógica del entusiasmo de los chicos que van a jugar" en lugar de Modric, Benzema, Bale o Marcelo.

"Dentro de lo nuestro no cambia mucho. Tenemos una idea, imaginando el partido que pueda presentar el rival y, a partir de ahí, iremos en búsqueda de hacerle daño", insistió Simeone, que elogió al Madrid como uno de los "mejores equipo del mundo" en su análisis del primer tiempo del choque de ida en el Vicente Calderón. En ese duelo, según recordó, "la intensidad del rival ha sido posiblemente de las mejores en toda la temporada, con un juego asociado, un juego directo, con mucha velocidad entre líneas..."

"En realidad lo que uno se espera del mejor equipo del mundo, como es el rival. No me ha sorprendido, al revés. Normalmente esperamos esta situación del equipo rival. El otro día lo hicieron y ante eso es un rival muy difícil", destacó sobre el duelo de ida, que terminó con empate sin goles y con todo abierto para la vuelta.

Simeone ya tiene "la idea" de la alineación que presentará en el Santiago Bernabéu, aunque no desveló quiénes empezarán desde el once y explicó que "todavía no" tiene decidido el equipo titular. "Quiero ver hoy un poco más de entrenamiento. El que quede afuera del partido de mañana es muy triste, muy doloroso y no es fácil elegir a once solamente, porque hay una ilusión, un entusiasmo y una realidad de jugar un partido de la transcendencia de éste", afirmó.

El croata Mario Mandzukic ya está recuperado para el derbi. "Ayer estuvimos trabajando con dos grupos. Hicimos algunos cambios para ver alguna alternativa en la parte ofensiva, en el medio y también atrás. Y Mandzukic trabajó bien. Tenemos un entrenamiento más dentro de un rato y esperemos que pueda estar bien. Y, a partir de ahí, terminar de redondear la idea, que la tengo bastante clara", dijo.

En esa idea, "en base a los nombres que puedan entrar en el campo", Simeone explicó que tiene "la posibilidad de variar" el sistema "en el mismo encuentro, más allá del parado de hoja que sale en la previa". "Los que van a empezar nos van a dar la posibilidad de elegir ante cualquier situación lo que estratégicamente necesitemos y poder atacar, que es lo que nos interesa", recalcó.

Entre esos once probablemente estará el francés Antoine Griezmann. "Desde su llegada a día de hoy, ha crecido muchísimo como futbolista. Los goles en la Liga lo avalan. Ha tenido un crecimiento en su potencial debido a que juega en otro lugar diferente al que siempre se le acostumbró en sus anteriores pasos", valoró.