Simeone: "Cuando está bien, Arda es desequilibrante"

No repetirá once inicial

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se ha alegrado en rueda de prensa de la vuelta al once de Arda Turán. El argentino ha destacado la vuelta del turco tras perder en Balaídos y ha desvelado cual será el once inicial. No alineará al tridente Mandzukic, Griezmann y Torres.