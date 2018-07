Simeone: "El apoyo incondicional de la afición nos da una fortaleza añadida"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que el "apoyo incondicional" de la afición en el Vicente Calderón da al equipo "una fortaleza y una contundencia muy buena" y afirmó que su conjunto sigue "creciendo" y "manteniendo la regularidad, lo más difícil en el juego".

El Atlético recibe mañana al Deportivo de La Coruña en una racha invicta en su campo ya de 20 partidos oficiales, con siete triunfos en los duelos más recientes, y que se amplía en la Liga BBVA, con una serie de 26 encuentros sin perder como local. "Siempre un equipo, cuando juega en casa, tiene una fortaleza añadida, en cuanto a tu gente, tu lugar, tu casa... Mañana esperemos ver un estadio lleno. El horario invita a que la gente pueda venir. Esperemos seguir contando con el apoyo incondicional de los nuestros, porque eso hace que el equipo tenga una fortaleza y una contundencia muy buena", valoró en conferencia de prensa.

"El equipo sigue creciendo, sigue mejorando, está potenciando el trabajo en conjunto y eso hace que las individualidades destaquen más. Eso nos pone contentos. A partir del conjunto, las individualidades se fortalecen con el trabajo del equipo y se está viendo un equipo que está manteniendo la regularidad, que es lo más difícil en el juego", continuó.

Mañana tendrá enfrente al Deportivo. "Nosotros necesitamos hacer un partido con un inicio fuerte, buscando de qué manera poder lastimar al rival, que viene de tres partidos haciendo las cosas bien, defendiéndose mejor, acumulando gente en la zona defensiva y que tiene buen pie de mitad de cancha hacia adelante", explicó. "Eso hace que tengamos que estar atentos y ver si jugarán cinco atrás y tres en el medio o con cuatro como en alguna ocasión lo han hecho", añadió el técnico, que confirmó la titularidad del portugués Tiago Mendes, ya recuperado de una sobrecarga, pero que no desveló su acompañante en el medio, con más posibilidades para Saúl Ñíguez.

"Tiago va a jugar. Y la salida de Gabi (baja por su expulsión por doble amarilla en la última jornada frente al Málaga) la compensaremos con otro centrocampista que compense el juego que creemos que nos va a hacer bien tácticamente de cara al partido", declaró Simeone.

También fue preguntado por Koke Resurrección y su ausencia entre los quince mejores centrocampistas de 'Fifpro': "Koke está en un crecimiento enorme. Viene de hacer una temporada fantástica, es joven y si no está este año seguramente es una motivación añadida para el año que viene seguir rindiendo más aún y que la gente que decide pueda observarlo", valoró sobre ese asunto.

También habló del italiano Alessio Cerci: "Lo veo que es un jugador de la plantilla, el cual está haciendo un esfuerzo enorme para poder jugar y que seguramente jugará. Y ojalá que en el momento que le toque hacerlo pueda responder con las características y el jugador que nosotros siempre hemos ido a buscar". "Cuando le toque el momento, estará bien, porque se está entrenando muy bien, está preparado y ahora falta que el entrenador lo ponga. Y esperemos que cuando el entrenador le ponga pueda demostrar lo que tiene él, que es mucho", prosiguió.

Simeone también fue interrogado por su futuro en el Atlético de Madrid. "Pienso en el Deportivo de La Coruña y en que dependemos solamente de lo que hacemos nosotros en cada partido. No me detengo ni a mirar las cosas buenas ni malas que pueden decir las crónicas, porque si no viviríamos a expensas de lo que se escribe". "Trabajamos en consecuencia de buscar lo mejor para nuestro club y en lo único que pienso es en el partido de mañana", aseguró el entrenador, que "no" presta "atención" a las constantes preguntas de los medios de comunicación a Enrique Cerezo, presidente del club, acerca del futuro del técnico.