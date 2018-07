El Sevilla golea a un Zaragoza con diez para meterse en semifinales

El Sevilla FC se ha convertido en el primer semifinalista de la Copa del Rey tras golear al Real Zaragoza (4-0) en el debut del técnico Unai Emery en el Sánchez Pizjuán, donde los hispalenses aprovecharon su superioridad numérica para superar la ronda gracias al doblete de Negredo y a los tantos de Rakitic y Manu del Moral.



El Sevilla veía en la Copa un buen filón para salvar una temporada convulsa y, por ello, no podía fallar en casa, ante su afición y en una competición que le trae muy buenos recuerdos. Para ello, tenía que superar el 0-0 de la ida ante un equipo que también se hizo un hueco en la historia del torneo del KO.



Sin embargo, el conjunto maño, que llegó a la cita con ausencias importantes como la de Apoño, 'tiró' la eliminatoria antes de la primera media hora de juego, cuando Fernández vio la tarjeta roja por arrollar a Reyes en una dura entrada que recordó a la patada que le propinó De Jong a Xabi Alonso en el pasado Mundial de Sudáfrica.



Hasta el momento de la expulsión, el Zaragoza había llegado con más asiduidad a la meta de Diego López, pero fue el Sevilla quien protagonizó la ocasión más clara de gol. En el 16, Reyes asistió a Negredo en profundidad pero el madrileño erró en el mano a mano con Leo Franco.



Con la superioridad numérica, el cuadro nervionense se vino arriba y prácticamente sentenció el encuentro en diez minutos. En el 36, Negredo sacó un testarazo en el corazón del área para adelantar al Sevilla y Rakitic, sobre la bocina, puso tierra de por medio antes del descanso. El

croata superó al guardameta argentino en el uno contra uno y culminó una bonita jugada de los andaluces por la banda izquierda.



Los de Manolo Jiménez, que regresó a la que fuera su casa, no se dieron por vencidos al comienzo del segundo periodo y dispusieron de alguna ocasión para recortar distancias. Pero según avanzaban los minutos, los maños encontraron series dificultades para superar el centro del campo y el Sevilla se hizo dueño y señor del partido.



En el minuto 66, Fran González dejó al Zaragoza con nueve al derribar a Cicinho dentro del área y Negredo no falló al anotar de penalti el segundo tanto en su cuenta particular. Con la eliminatoria cerrada, Manu del Moral enganchó un rechace dentro del área para maquillar el resultado en el descuento. En semifinales, el Sevilla se verá las caras con el vencedor del duelo entre el Betis y el Atlético de Madrid.