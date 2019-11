Sergio Ramos: "Quizá no sea el momento idóneo para jugar en Barcelona"

"Ponerte un techo sería un error, me gusta disfrutar del momento y todo lo que pueda estirar la carrera. Tenemos una Eurocopa maravillosa y al Mundial también me gustaría llegar. El hambre sigue intacta por volver a ganar con la selección. Para mí a nivel personal es gratificante volver a Cádiz. He pasado mi infancia muy cerca de aquí y mañana es un día especial. Me siento también como en casa", dijo en rueda de prensa ya en el Ramón de Carranza.

Ramos cumplió 168 partidos contra Noruega hace un mes y superó a Iker Casillas en el número de partidos histórico con la selección, pero sigue pensando en agrandar esa cifra. En ese sentido, fue preguntado de nuevo por los Juegos 2020 y por un Piqué que también se mostró tentado por la posibilidad de estar en Tokio.

"A mí me hace ilusión representar a España siempre y he jugado al lado de Piqué muchas veces. Todos los jugadores que tuvieran oportunidad de jugar unos Juegos, hay pocos que dirían que no. No me sorprende (que Piqué quisiera), pero queda mucho, la temporada es muy larga y ya se verá. Para mí sería una ilusión como dije", afirmó.

Por otro lado, Ramos fue preguntado por el deseo de Robert Moreno de jugar algún día en Barcelona. "El momento idóneo quizá no sea ya que se ha suspendido un Clásico por motivo obvios que no están a nuestro alcance. Esperemos que se solucione cuanto antes, que nuestro país tenga un equilibrio en todos los sentidos y en todas las Autonomías. Habrá gente que querrá ver a la selección ahí, será un placer jugar en Barcelona", afirmó.

De hecho, el capitán del Real Madrid mostró el descontento de su equipo por la designación del Clásico para el 18 de diciembre a las 20:00 horas, ya que el cuadro blanco tendrá un día menos de descanso. "Al final los únicos perjudicados aquí somos nosotros. Es una pena que el partido no se jugase en la fecha establecida. Si los dos equipos hubiéramos jugado el mismo sábado no había beneficio para ninguno. En este caso somos nosotros los perjudicados, hay un margen para modificarlo pero iremos con la mentalidad de querer", apuntó.

Ramos se refirió a otro tema candente como que la Federación lleve la Supercopa de España a Arabia Saudí. "Nosotros no somos las personas que decidimos este tipo de cosas. La Federación ya ha pactado con ellos y los jugadores no podemos hacer nada al respecto. Todo lo que sea intentar cambiar que las mujeres puedan ir a los estadios, aprovechar el deporte para unir, hay que intentar buscar ese equilibrio", afirmó.

"Si esta Supercopa sirve para que haya un cambio en el país nos sentiremos orgullosos. Nosotros no somos los que decidimos, ni la Supercopa ni LaLiga, vamos a jugar donde digan los que están por arriba", añadió. Además, tuvo palabras para un David Villa que el día anterior había anunciado su inminente retirada. "A Villa darle un abrazo inmenso y destacarle una grandísima carrera deportiva que ha conseguido ser leyenda. Uno de los grandes de los mejores goleadores de la historia del fútbol. Yo tengo una especial relación, estamos mucho en contacto y todo mi apoyo y enhorabuena", finalizó.