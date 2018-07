Sepulcre pide la cautelar por la sanción de la LFP

José Sepulcre, presidente del Elche, aseguró hoy que su consejo de administración solicitará la suspensión cautelar de la inhabilitación propuesta por el juez único de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), si bien ha reconocido que está cansado y que lo más fácil en su lugar sería abandonar el club.

El juez único de la LFP comunicó ayer al presidente y al consejo que han sido inhabilitados por un año y seis meses, respectivamente, y sancionados con 90.000 euros por presuntas irregularidades financieras en la auditoría realizada al club en el pasado mes de agosto.

El dirigente, que ha comparecido en la rueda de prensa acompañado por Antonio Rocamora, consejero y secretario general del Elche, afirmó que la inhabilitación no le va a impedir "seguir trabajando" por el club y aunque mostró respeto por la decisión de la LFP dijo "no estar de acuerdo" con ella.

"Vamos a trabajar por defender mis intereses y los del consejo", insistió Sepulcre, quien anunció que la primera decisión ha sido recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) para solicitar la suspensión cautelar y que, en el caso de que no prosperara, acudiría a la justicia ordinaria mediante un contencioso administrativo.

"Alegan irregularidades en la contabilidad. Hasta el año pasado no existía un control económico con tanto rigor. La sanción es excesiva y un ejemplo de que la LFP va a ser muy rigurosa", dijo Sepulcre.

Rocamora recordó que la apertura del expediente sancionador data del pasado verano y justificó las irregularidades al señalar que en agosto "la contabilidad no estaba terminada, era provisional y así se hizo constar". En el caso de que la inhabilitación siguiera adelante, el director general afirmó que el Elche "deberá convocar una junta extraordinaria de accionistas y nombrar a un nuevo consejo".

Rocamora se mostró tranquilo ya que señaló que los asesores jurídicos del Elche "dicen que hay argumentos suficientes para lograr la suspensión cautelar y, posteriormente, ganar el recurso" y desveló que la defensa irá fundamentada en la provisionalidad de los datos auditados en verano. "Nos hacemos responsables del 100% de los datos que ofrecimos a nuestros accionistas el 22 de diciembre", dijo Rocamora, quien agregó que el Elche "está a favor del control económico a los clubes".

Rocamora también anunció que el Elche ha firmado un adelanto por valor de 5 millones de euros sobre el préstamo de 20,5 concedido por un fondo inversor extranjero y que esa cantidad que llegará en breve permitirá saldar la deuda con empleados, jugadores y las administraciones públicas. El director general dijo que este dinero está "ya en España", por lo que garantizó que en poco tiempo "será una realidad". Rocamora realizó una defensa del presidente, al que calificó como una persona "honesta", por lo que calificó como "injustas" muchas de las críticas que ha recibido.

"Se ha entregado y se sigue entregando, nunca ha hecho nada por interés propio y ha sacrificado mucho y se merece que le tratemos todos con respeto", añadió el director general, quien también indicó que el actual consejo "no será un obstáculo" para nadie que quiera tomar las riendas de club.

Sepulcre, que se ha llegado a emocionar durante su comparecencia, reconoció estar "muy cansado" y que la presidencia del Elche le está provocando un enorme desgaste "familiar, personal y patrimonial". "Tenía una ilusión, ver al Elche en Primera y con unas magníficas instalaciones, pero parece que no ha valido la pena nada", indicó.

El presidente descartó, no obstante, presentar la dimisión, si bien admitió que para él "sería lo más cómodo". "Por desgracia nos queda seguir, ojalá haya una alternativa pronto", añadió Sepulcre, quien cumple su noveno año al frente de la entidad ilicitana. Sepulcre también aseguró que no se siente "traicionado" por ningún ex miembro del consejo pero sí denunció que existe "una campaña orquestada contra el consejo y", dijo, "mi persona".