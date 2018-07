Roberto Bautista vence a Basilashvili y se cita en octavos con Federer

El georgiano acusó el desgaste de su duelo de segunda ronda ante el también español Feliciano López, que cedió en cerca de tres horas, mientras que Bautista aprovechó la dosis de confianza con la que salió de su encuentro ante el francés Benoit Paire, en el que remontó dos sets en contra.

"En el primer set, Basilashvili me sorprendió. No le conocía, no le había visto jugar nunca. Me ha costado un poco ver por dónde flaqueaba y cómo le podía hacer daño", analizó Bautista.

"Ha sido muy importante ganar el primer set. A partir de ahí he sabido crearle incomodidades, devolverle muchas bolas, y él se ha desesperado un poco", señaló.

En octavos de final, al español le espera Federer, segundo cabeza de serie, el mayor obstáculo hasta ahora en su camino en este Wimbledon.

"Jugar contra Federer es un premio y a la vez un reto. Va a ser un partido difícil. Tengo que ir a por todas, jugar con valentía y disfrutar de la experiencia. Y, si tengo la oportunidad, aprovecharla", afirmó el español.

"Federer juega menos bien cuando el marcador está ajustado. En cuanto abre una brecha y se pone con una rotura arriba, se suelta y ahí ya es una avalancha. Mi objetivo es mantener el partido lo más igualado posible, a partir de ahí a ver cómo responde él", sostuvo.

Con su clasificación para el cuarto partido en el All England Club, Bautista, de 27 años, ha igualado su mejor actuación hasta la fecha en un Grand Slam.

En 2014, el español alcanzó esta misma fase en Australia, donde perdió ante el búlgaro Grigor Dimitrov, así como en el Abierto de Estados Unidos, donde no pudo superar a Federer.

"Estoy muy contento de estar en la segunda semana de Wimbledon. Este año necesitaba ya un buen resultado. Creo que venía trabajando bien, haciendo las cosas bien, aunque los resultados no acompañaban. He sabido ser humilde y aguantar. He ido calladito, haciendo mucho trabajo por detrás", afirmó.