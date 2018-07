El Real Madrid se luce ante el Alba y pasa a cuartos

El Real Madrid selló el pase a los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto ante un Alba Berlín con muchas y sensibles bajas que nunca fue un rival de cuidado y que acabó perdiendo con claridad por 93-62. El Alba Berlín comenzó bajo de moral por las ausencias de algunos de sus mejores jugadores, Jamel McLean, Cliff Hammonds y Leon Radosevic. Y esa falta de confianza se dejó notar en la pista desde el primer momento.

El Real Madrid campó a sus anchas bajo los aros y Rudy Fernández volvió a demostrar que está en un gran momento de juego y forma, lo que se reflejó en el marcador (21-11, min.6.50). Los alemanes se refugiaron en una zona a la espera de que amainara el temporal y de que el Real Madrid aflojara, cosa que no tardó demasiado en suceder. A la vista de que el equipo berlinés no pareció inquietar, los jugadores de Pablo Laso decidieron no malgastar energías inútilmente y acabaron el primer cuarto con un 27-18.

En el segundo periodo, los alemanes, instigados continuamente por su entrenador, Sasa Obradovic, se sacudieron el complejo de inferioridad y se pusieron a trabajar, mientras que el Madrid contemporizó y jugó con la ventaja en el marcador, sin forzar ninguna acción y sin emplearse en defensa. El Real Madrid cometió 3 faltas personales en el primer cuarto y 4 en el segundo. Es decir, una actuación de guante blanco. Al descanso, el 46-39 fue engañoso. El Alba Berlín nunca dio sensación de poder ganar, pese a la puntería de Alex King y a la experiencia de Marco Banic, viejo conocido de la afición española tras sus muchos años en la ACB (7 años en Bilbao y uno en el Estudiantes) y el Real Madrid no se puso a tope de revoluciones, con Laso repartiendo minutos.

Tras el paso por vestuarios el Madrid estrenó la defensa en el partido y el equipo centroeuropeo tardó tres minutos y medio en conseguir anotar algún punto, tras un parcial de 9-0, 55-39, que prácticamente sentenció la victoria y el pase a los cuartos de final de la Euroliga. Al equipo alemán le comenzaron a pesar las ausencias y la falta de soluciones, 60-43 (min. 26.20), mientras que el Real Madrid sin forzar el acelerador comenzó a ver las cosas fáciles y a correr, lo que se trasladó al marcador al final del tercer periodo, 70-46, tras un parcial demostrativo del cuarto, 24-7.

Con la victoria totalmente decantada del lado español, el equipo berlinés intentó no llevarse una derrota de escándalo, mientras que el madrileño buscó canastas de lucimiento para agradar a los aficionados. Al final, 93-62. Y otro paso dado. El Real Madrid es el primer equipo clasificado para los cuartos de final de la competición.