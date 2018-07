El Real Madrid se juega el 'ser o no ser en esta Liga' ante el Sevilla

El Real Madrid buscará esta tarde (a las 20:00 horas) seguir apretando al FC Barcelona para tener opciones de conquistar el título de Liga en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán, un estadio inexpugnable que no conoce la derrota en sus últimos 34 partidos, una cita que supone la antesala al duelo de 'Champions' con la Juventus. Los de Carlo Ancelotti no pueden fallar si no quieren entregar la Liga al Barça. A falta de cuatro fechas, una derrota en la capital hispalense y un triunfo del Barça en Córdoba, dejaría en bandeja el campeonato para los barcelonistas, cuyo momento de forma no da pie a pensar en un posible resbalón de aquí al 24 de mayo, fecha de la última jornada.

Hoy tenemos una cita importante. Ser o no ser en esta @LigaBBVA . #HalaMadrid — Iker Casillas (@CasillasWorld) Mayo 2, 2015

Los blancos, tras la victoria sin brillantez ante el Almería el pasado miércoles, están obligados a dar el do de pecho en Sevilla para no dejar dudas antes de jugarse el futuro continental con la 'Juve'. Para la cita de este sábado, la mejor noticia es el posible regreso de Gareth Bale. El galés está listo para jugar, pero Ancelotti no aclaró si será titular y es probable que prefiera no arriesgar.

En ese caso, la presencia de Illarramendi, como en Balaídos, o de Sergio Ramos, como ante el Atleti, cobran mucha fuerza, sobre todo porque este viernes el técnico italiano dejó entrever que "es una posibilidad" que el central sevillano ocupe la demarcación en el centro del campo contra el equipo que le vio nacer.

Quién no estará seguro será Benzema, que vela armas para llegar al Juventus Stadium, aunque parece que la baja del francés no es tan problemática como se imaginaba. El buen rendimiento de 'Chicharito' Hernández, autor de tres goles en los tres últimos partidos, son una garantía para el actual campeón de Europa.

Además, los precedentes ligueros más recientes del Real Madrid en Nervión no son favorables. Las dos últimas visitas, con Mourinho y Ancelotti, se saldaron con derrotas por 2-1 el pasado curso y 1-0 en 2013, aunque echando la vista más atrás los blancos fueron capaces de vencer, en dos ocasiones, por un abultado 2-6 (campañas 2010/11 y 11/12).

Por su parte, el Sevilla se agarra a sus excelentes números como local para seguir peleando por la cuarta plaza que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones. Aún así, los nervionenses tienen la opción de ganar la Europa League y conseguir el billete de forma directa. No obstante, los andaluces no quieren perder fuelle ante el Valencia. Si los blancos acumulan seis victorias seguidas, el Sevilla totaliza 10 jornadas sin perder en Liga y 34 sin hacerlo en su estadio, cifras que ni el Barça pudo corregir hace apenas dos semanas. Este es el principal baluarte de un Sevilla muy trabajado y muy disciplinado en el centro del campo, el gran diamante nervionense.

Al esfuerzo de jugadores como Krychowiak y el talento de Banega, Emery ha sabido encontrar fortaleza y goles en Iborra, así como un gran momento de José Antonio Reyes, con pasado merengue. Para el gol, el técnico vasco seguirá apostando por el colombiano Bacca, que llega después de firmar un doblete en Ipurua.

Las dudas para Emery pasan por un 'tocado' Vitolo --recién renovado hasta 2019-- y Beto, quien recuperó la portería en Europa League, pero regresó al banquillo en Eibar. Un triunfo para los nervionenses les permitirá estirar su excelente racha y seguir presionando al Valencia, con quien ya marchan empatados a 69 puntos, para no perder comba en su pelea por la cuarta plaza.