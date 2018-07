El Real Madrid ya está listo para afrontar el Clásico

El Real Madrid cosechó su segunda victoria (1-4) en la fase de grupos de la Liga de Campeones tras derrotar al Ajax de Amsterdam en un partido tibio, con altibajos emocionales, y donde Cristiano Ronaldo firmó su segundo 'hat-trick' de la temporada, justo en el único momento de lucidez de los holandeses.

El equipo de José Mourinho necesitó muy poco para tumbar al Ajax, otrora líder europeo en la doctrina del balón cuidado, el origen del fútbol vistoso. Ahora, con menos talento y menos posibilidades para medirse a los 'grandes', apenas ofreció argumentos para inquietar a los blancos, armados en su habitual corsé defensivo.

Kaká, titular por primera vez esta temporada, fue el más destacado en el Real Madrid, acaparador en el centro del campo y expeditivo en la línea de cuatro, donde Sergio Ramos recuperó su sitio al lado de Pepe. Callejón, al cuarto de hora, y el brasileño --dos minutos después-- dieron los primeros avisos a la portería de Vermeer.

Sin embargo, no fue hasta el límite de la primera mitad cuando se dibujó el 0-1 en el marcador. Cristiano Ronaldo se adueñó de un balón pertrechado por Benzema y empujó a gol, con dos defensas bajo palos, una clara ocasión generada por el francés, que también tendría su momento de gloria nada más salir del descanso.

Benzema quería dar la razón a Mourinho, que le ha entregado la alternativa con convicción en lugar de Higuaín. El '9', con una plasticidad digna de la mejor 'ciencia ficción', enganchó en el aire un balón de Kaká y fusiló al meta holandés. Un gol para ver repetido una y otra vez.

Moisander hace olvidar el Clásico

Con el 0-2 la historia cambiaba por completo, pero Mourinho no tocó en exceso su once. En todo caso 'cromo por cromo' a fin de no alterar la ventaja y la tranquilidad. Pero nada más lejos de la realidad, un error en la marca y otro de Iker Casillas --en el salto-- dio luz verde a Moisander para generar tensiones. El gol del Ajax hizo nuevamente olvidar el 'clásico' del domingo.

Aún había que cerrar el duelo y evitar sustos de última hora. Con la entrada de Khedira, que dio relevo a un desaparecido Essien, el equipo encontró el camino para aumentar la renta y moderar la algarabía de los pupilos de Frank de Boer.

Y el responsable fue Cristiano, que completó su segundo 'triplete' del curso con un disparo lejano y una vaselina sensacional, ambos en apenas dos minutos. El cuarto era una realidad y la victoria un hecho que debió producirse mucho antes. El Real Madrid ya suma dos de dos y mira al domingo con los deberes hechos.