Nadal: "Tengo que recuperar el camino de Montecarlo para el Mutua Madrid Open"

"Llego bien físicamente, aunque tenísticamente tengo que hacerlo mejor que en Barcelona y recuperar el camino de Montecarlo. Con ese nivel si es suficiente para optar a todo. Mi vista está puesta en Madrid y luego ya iremos a Roma y Roland Garros", indicó Nadal.

Por ello, las dos semanas que empiezan "son importantes para llegar a Roland Garros con confianza". "Hay posibilidades de que salgan bien, pase lo que pase iré partido a partido y con la ilusión de que las cosas salgan bien en la pista", añadió.

"Ahora olvidamos Roland Garros, pienso en Madrid. Es una falta de respeto para Madrid y Roma. Madrid es un torneo muy importante en el que he tenido grandes alegrías y ante un público que me ha animado una barbaridad con victorias que he podido conseguir", señaló.

En relación al Conde de Godó y su derrota ante el italiano Fabio Fognini, Nadal reconoció que jugó "un partido malo" y que no lo disputó "de la manera" que quiso. "Es normal que se creen dudas, lo contrario es mentir y yo siempre intento ser honesto. Cuando uno viene de jugar un mal partido siempre tiene dudas y eso es lo lógico, lo que va a pasar siempre", admitió.

"Pero tengo la ilusión y la confianza de que las cosas se están haciendo bien, estoy intentando hacer todo lo que sea para estar preparado y cuando uno hace lo que puede no está obligado a más. Toca entrenar con la máxima intensidad y ver las cosas de una manera coherente, en un término medio ni muy optimista ni muy negativo", expresó.

Nadal analizó los torneos de Barcelona y Madrid, que son "diferentes". "Aunque estemos en España que siempre es motivo de alegría. El hecho de jugar aquí te hace sentirte como en casa, al poder ver la tele y todo lo demás, es algo que siempre ayuda", expuso.

"Madrid siempre me ha dado energía positiva con el público entregado, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia la capital. El apoyo del público ha tenido impacto en algunas victorias y sin ellos habría sido complicado. Vengo aquí como siempre: con la máxima ilusión", comentó.

Finalmente, el balear reconoció que "quizás las cosas han ido peor" de lo que les gustaría hasta llegar a Madrid. "Pero eso no quita que esté con la misma ilusión de cada año y espero que desde el trabajo diario pueda hacer un buen torneo y tengo la esperanza y la confianza de que esto pueda ser", indicó.

"Sigo haciendo mi camino y sólo me queda seguir. Desde todas estas sensaciones con altibajos, estoy seguro de que poco a poco llegará la estabilidad y pueda encadenar semanas con el nivel de juego que quiera tener", concluyó.