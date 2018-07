Nadal, sobre Gala León: "Es como si me pones de director de un hospital: no sé de Medicina"

Rafael Nadal, número tres del mundo, opinó sobre la situación en torno a Gala León apenas unas horas después de que la Real Federación Española de Tenis (RFET) solicitara audiencia a Mariano Rajoy, "ante el intento de Miguel Cardenal -presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD)- de destituir a la capitana del equipo de Copa Davis". "Las cosas se desarrollan como se desarrollan", dijo Nadal al ser preguntado al respecto.

"La verdad es que en el deporte tiene que estar gente que sabe de deporte, que entienda. Es como si me pones a mí de director de un hospital. No sé de Medicina, no sé cómo funcionan las cosas", manifestó. En la RFET se recibió un escrito del Consejo Superior de Deportes por el que se exige a la Federación que remita las Actas de elección de Gala León como capitana de Copa Davis. El vicepresidente primero de la RFET, Fernando Fernández-Ladreda, considera que esta petición es "una estratagema más de Miguel Cardenal para cesar a la primera mujer capitana de una selección masculina de primer orden, nombramiento cuya repercusión alcanzó incluso un diario del prestigio del New York Times".

"No sé cómo está la situación, realmente es un tema que quiero dejar bastante zanjado por mi parte", valoró el mallorquín, que se enteró de la noticia en plena charla con los medios. "No estoy en una época de mi carrera en que quiera opinar sobre cosas que no me influyen tanto a día de hoy", añadió. Sin embargo, el tenista quiso recalcar que "en el deporte, la gente que dirige y que debe ejecutar y tomar decisiones, tiene que saber de deporte". "No debe ser gente que no conoce bien este mundo. Siempre es bueno que los que tomen decisiones hayan vivido todas las etapas: entrenador, jugador, de niño cuando va a los torneos...", explicó el balear.

"Todas esas etapas son importantes para tomar decisiones, no sólo a nivel de capitanía de la Copa Davis, sino a nivel de Federación y todo eso", apuntó. "Es complicado la manera de elegir, al menos en mi humilde opinión, a las personas que deciden en nuestro deporte. Es complicado encontrar a gente que realmente entienda y que valga para lo que tiene que hacer", finalizó.

Tommy Robredo también valoró la noticia y la calificó como "un tema bastante complicado". "Gala creo que ha estado aquí (en Indian Wells). De los 13 jugadores ATP que hay aquí, creo que tres han hablado con ella, con el resto no", apuntó el catalán. "Que se gaste un dinero para que viaje una señora, que es la capitana, con una ayudante encima, y no hable con los jugadores... No sé, prefiero no opinar. Prefiero dejarlo al margen y que pase lo que tenga que pasar", comentó.