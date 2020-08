El nadador Gregorio Paltrinieri bate el récord de Europa en los 1.500 libre

El nadador Gregorio Paltrinieri, oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en los 1.500 metros libres, ha batido el récord de Europa establecido el 18 de mayo de 2016 en Londres por él mismo (14:34:03) y se posiciona con el segundo mejor tiempo en el ranking mundial.

Con un tiempo de 14:33:10, el segundo más rápido de la historia y casi un segundo mejor que su anterior plusmarca, el campeón italiano ha firmado la mejor actuación de su carrera en el Trofeo Settecolli de Roma, coincidente con el Campeonato de Italia. Además, se sitúa más cerca de conseguir el récord mundial, establecido en 14:31:02 por el chino Sun Yang en 2012.

"Me di cuenta de que iba rápido, me sentí nadando como nunca antes. Nunca soñé con hacer 14.33 el día después de ganar los 800. Estoy muy feliz. Ahora me estoy divirtiendo mucho y se nota, me tomo el competiciones también de otra manera", declaró el nadador en el medio italiano RaiSport tras conseguir el nuevo tiempo.

Supera su propia marca

El campeón italiano se ha superado a sí mismo en el Campeonato de Italia y ha establecido un nuevo mejor tiempo en 1.500 libres a nivel europeo: 14:33:10. Paltrinieri ostenta también el récord de Europa de los 800 metros libres, con un tiempo de 07:39:27.

El 18 de mayo de 2016 en Londres, Paltrinieri se alzó con el récord de Europa de natación en los 1.500 metros libres. El nadador paró el crono en 14:34:03 y pocos meses después de la hazaña consiguió la medalla de oro en esta misma modalidad en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Mejores marcas del mundo en 1.500 libres

1- Sun Yang, China – 14:31.02

2- Gregorio Paltrinieri, Italy – 14:33.10

3- Grant Hackett, Australia – 14:34.56

4- Florian Wellbrock, Germany – 14:36.15

5- Mykhailo Romanchuk, Ukraine – 14:36.88

6- Ous Mellouli, Tunisia – 14:37.28

7- Connor Jaeger, USA – 14:39.48

8- Mack Horton, Australia – 14:39.54

9- Ryan Cochrane, Canada – 14:39.63

10- Gabriele Detti, Italy – 14:40.86