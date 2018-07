Mourinho: "Siempre he sido honesto con Iker Casillas"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha analizado la situación de la portería del equipo y las posibilidades de Iker Casillas de regresar a la titularidad después de dejarle [[LINK:INTERNO||||||fuera de la convocatoria del partido ante el Galatasaray]]. Para el portugués Iker "está entrenando bien"y cree que ese es el camino para volver a la meta del conjunto blanco.



"Está entrenando bien y tiene que seguir así y esperar a que llegue su oportunidad", señaló Mourinho sobre Casillas.



El técnico portugués admitió que la mala racha de encadenar siete partidos consecutivos encajando goles lo achaca "al rendimiento del equipo" y afirmó que quien dedica una sola crítica a su portero titular, Diego López, es porque "no es imparcial".



"Este portero está teniendo actuaciones sólo criticables por alguien que no es imparcial. Todos sabemos que usted no es imparcial en sus análisis", contestó Mourinho al periodista Fernando Burgos, de Onda Cero.



Al margen del debate Iker-Diego López, Mourinho no se mostró preocupado por la falta de gol de sus delanteros (Higuaín y Benzema) y elogió el partido del punta argentino ante el Manchester Unitred en Old Trafford.

"Lo importante es que marquemos los goles suficientes para ganar la eliminatoria. Quien marca o no no tiene significado, pero tenemos dos 'nueves' que todos saben de su calidad. Las expectativas son altas; cuando tienes grandes jugadores siempre esperas cosas importantes de ellos y a ver si consiguen marcar en esta eliminatoria. Contra el Manchester Higuaín no marcó pero hizo muy buen partido", explicó Mourinho.



Mourinho también adelantó que espera un partido complicado ante el Galatasaray, un equipo que cuenta con "gente que ha jugado en los mejores equipos del mundo".



"Es un partido complicado. Es un equipo que tiene un gran entrenador, con experiencia de partidos de este nivel y que se siente bien en estas dimensiones. Organizará a su equipo para defender, para trabajar, y sin miedo de jugar aquí. Tiene a gente que ha jugado en los mejores equipos del mundo, que está muy tranquila y lista para jugar unos cuartos de final de Champions. Tiene arriba tres jugadores que no merecen ni comentarios, tres hombres que pueden hacer daño a cualqueir equipo", advirtió Mourinho.



El técnico portugués habló sobre el supuesto papel de favorito de su equipo ante el conjunto turco y explicó que cuando llegó a los cuartos de final con Oporto e Inter no era favorito pero ganó, justo al contrario de lo que le ocurrió con el Chelsea y el Real Madrid.



Mourinho agradeció el respaldo de algunas peñas blancas, que la pasada semana se manifestaron a su favor, pero indicó que lo más importante es que este miércoles toda la afición esté con el equipo.



"El fútbol es en el estadio, el apoyo es en el estadio y al equipo, no a las personas. Si hay gente que le gusta el apoyo individual bien, pero a mí no me gusta. El fútbol es un deportes colectivo. El apoyo que quiero de verdad es el apoyo mañana a los jugadores en el campo. En ese sentido espero que mañana podamos tenerlo", deseó Mourinho.



Por último, Mourinho habló sobre su futuro y todos los rumores que le sitúan fuera del Real madrid a final de temporada: "Lo único que es importante es el Real Madrid, no soy yo ni mi futuro. Tenemos dos objetivos -Copa y Champions-, porque la Supercopa es un objetivo demasiado pequeños para alimentar a un club como al Madrid. A final de temporada ya se verá lo que puede pasar".