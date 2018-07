Valentino Rossi, sobre Marc Márquez: "Me ha hecho perder el título"

El piloto italiano Valentino Rossi, que derribó a Marc Márquez durante el GP de Malasia de MotoGP, aseguró que el español le ha hecho "perder el título" e insinuó la posibilidad de no tomar la salida en la última carrera de la temporada, en Valencia. "Lo ha conseguido. Me ha hecho perder el título. Quizá no sabe perder. No sé".

Valentino Rossi ha culpado a Marc Márquez de haberle hecho "perder el título", haciendo ver que el piloto español ha querido perjudicarle. Ha insinuado que no saldrá en Valencia, y sobre la valoración de Márquez y sus intenciones, ha declarado: "Lo ha conseguido. Me ha hecho perder el título. Quizá no sabe perder. No sé".

Lo ha comentado a medios italianos, pero no ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la carrera, en la que terminó tercero por detrás de los españoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Rossi se defendió de lo ocurrido en plena carrera al asegurar que no quiso hacer caer a Marc Márquez y que sólo quería sacarle de la trayectoria.

También explicó que no sabe si disputará el Gran Premio de Valencia, donde se decidirá el Mundial, y en el que, tras la penalización decretada por la dirección de carrera, tendrá que salir desde la última posición. "Quizá ni parto. Tengo que decidir", dijo en alusión a la última prueba de la temporada, a la que llegará con siete puntos de ventaja sobre Lorenzo en la general del campeonato.

"Yo no quería hacerlo caer. No era mi intención, sólo quería sacarle de la trayectoria. Quería apartarlo y después escapar. Nos hemos tocado, pero no es verdad que le haya dado una patada. Él me ha tocado en la pierna y he perdido el apoyó del pie", aseguró el piloto italiano.

Rossi también desmintió que se haya tratado de un patada "de reacción" al asegurar que quería sólo "que frenase". El piloto italiano atacó de nuevo a Márquez al hacer referencia a lo que ya dijo en la rueda de prensa anterior al Gran Premio de Malasia, cuando dijo que el español no jugaba limpio.

"Márquez ha demostrado que lo que había dicho en rueda de prensa era verdad. Esperaba que diciéndolo hubiera servido para quitarle la máscara, pero nada", dijo. Y agregó, en alusión a Márquez: "Lo ha conseguido. Me ha hecho perder el título. Quizá no sabe perder. No sé".

Rossi afirmó que se trata de "un feo epílogo para todos" pues le hubiera gustado jugarse el título mundial con Jorge Lorenzo. Por el momento, Rossi (Yamaha YR M 1) ha sido sancionado con tres puntos de penalización en su carnet por la Dirección de Carrera.