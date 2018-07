Valentino nunca se rinde

Amigos, después de un invierno en el que no ha reinado el mejor ambiente, con muchos comentarios fuera de tono y desde mi punto de vista inapropiados, Valentino Rossi ha hecho este fin de semana en Jerez lo que muchos llevamos demandando del piloto italiano.

Si quieres ser Campeón del Mundo lo tienes que demostrar en la pista, como lo ha hecho en Jerez, dominando de principio a fin y marcando un ritmo endiablado que ni Jorge Lorenzo ni Marc Márquez han podido seguir. Ante esto, no hay nada que decir y simplemente felicitar a uno de los más grandes de la historia y que a sus 37 años está dando un ejemplo de lucha y superación, por lo que sobra lo sucedido a finales de la temporada pasada. Jorge acabó la carrera muy contrariado y es que algunos pilotos tienen muchos problemas con los nuevos neumáticos Michelin y no llegan a tener la confianza necesaria en la moto, pero las condiciones son iguales para todos y no hay que poner ninguna escusa, sencillamente Jorge ha sido mejor en Qatar, Marc en Argentina y Austin y Valentino en Jerez. El campeonato está interesante y habrá que ver lo que pasa en las siguientes carreras.

Rossi durante el GP de Jerez / Sobre Ruedas

Lo que por fin se anunció en estos días era la marcha de Jorge Lorenzo a Ducati. Era de esperar por todo lo acontecido últimamente, pero desde mi punto de vista no deja de ser algo muy arriesgado ya que Yamaha es la actual moto Campeona del Mundo y Ducati nunca ha ganado, salvo con Stoner y es un gran desafío para el piloto mallorquín. Es cierto que Ducati ha estado muy competitivo al comienzo del campeonato, pero ya aquí en Jerez hemos visto como las motos no son tan cercanas a Honda o Yamaha y será muy importante que la marca italiana sea competitiva en cualquier tipo de trazado. Una vez decidido el futuro de Jorge, ahora le toca a MavericK Viñales, con oferta importante de Suzuki para continuar y con la opción de ser el compañero de Valentino Rossi y una moto campeona. Creo que esta opción es irrechazable y el de Rosas tendrá los colores de Movistar la próxima temporada, o de lo contrario puede ser que se arrepienta debido a que el plan C es Álex Rins y todos sabemos del talento del piloto que actualmente aspira al Mundial de Moto2. Veremos a ver lo que pasa pero de la decisión de Maverick dependerá el resto del mercado.

Lowes cruza la meta del GP de Jerez / Sobre Ruedas

En Moto2 poco a poco vemos que los favoritos al título son Lowes, Rins y Zarco. Esta vez ha sido Lowes el que se ha llevado la victoria y lidera la clasificación con 10 puntos sobre el piloto español y habrá que ser muy regular y fallar lo mínimo posible si se quiere optar al campeonato. Y en Moto3, Binder ha batido el record de Marc Márquez al remontar desde la última posición y junto a Navarro y Bulega son mis principales candidatos al título. Ojo al piloto italiano, actual Campeón del CEV FIM Repsol que en la cuarta carrera ya opta a las victorias y viene de la escuela de Valentino Rossi.

Binder celebra el GP de Jerez / Sobre Ruedas

Después de cuatro carreras ya tenemos varias conclusiones:

- Los tres grandes ya han ganado al menos una carrera, por lo que apunta a que vamos a vivir un Mundial apasionante en MotoGP.

- Seguimos con la incógnita del rendimiento de Honda y Ducati.

- Lorenzo ya ha resuelto su futuro, ahora le toca a Maverick.

- Muchos pilotos están disgustados por el compuesto tan duro que Michelín lleva a los Grandes Premios.

- En Moto2 y Moto3 poco a poco se van viendo los favoritos.

El siguiente Gran Premio es en Francia, en el mítico Circuito de Le Mans, a disfrutar hasta entonces.