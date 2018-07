Rossi: "Márquez prefiere que gane Lorenzo, está enfadado conmigo"

El Gran Premio de Malasia ha empezado con polémica tras las palabras de Rossi en rueda de prensa. El italiano ha cargado contra Marc Márquez por la carrera en Australia donde asegura que "no jugó con nosotros, jugó conmigo". El piloto de Yamaha no ha dudado y cree que "Márquez prefiere que gane Lorenzo, está enfadado conmigo por la carrera de Argentina".

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), aunque entre sonrisas, abrió el fin de semana del Gran Premio de Malasia de MotoGP con unas declaraciones explosivas sobre Marc Márquez al asegurar: "Es verdad que Márquez no ha jugado con nosotros: ha jugado conmigo. Es bastante claro".

"En mi opinión es importante que él sepa que yo lo sé, y después veremos qué sucede, pero estoy bastante preocupado porque seguramente jugarla solo con Lorenzo, o no jugarla, pensar sólo en él es una historia, mientras que si hay que ganar también a Márquez...", señaló Rossi.

"No ha usado el fair play que un piloto profesional debe utilizar en estas situaciones y hace que todo sea mucho más difícil, sobre todo pensando que Márquez puede ser muy competitivo también en estas dos carreras", explicó el piloto italiano.

"Ha sido una gran desilusión, me ha disgustado mucho, porque sinceramente hace algunas carreras que lo intuía pero no me lo esperaba, y no me esperaba que tomase una posición así de clara y que corriese así, por lo que ha sido una desilusión, desagradable, y también una preocupación porque seguramente él intentará hacerlo otra vez aquí y en Valencia", señaló crítico Valentino Rossi.

"Márquez tenía un ritmo netamente superior al de los demás pero siempre ha pilotado y jugado para permitir que Lorenzo se fuese por delante, intentando que yo tuviese que luchar con Iannone y sabía que las Ducati me arrasaban en la recta y en todas las vueltas que intenté adelantarle me volvía a pasar súper agresivo", comentó Rossi.

"Después ralentizaba, dejaba que Jorge cogiese espacio y lo hizo en tres ocasiones muy claramente, pero también en esta vuelta de aquí (señalando los papeles de vuelta a vuelta de la carrera que llevó a la conferencia de prensa)", y su mala suerte en ese momento es que Jorge no fuese demasiado rápido, porque si no la carrera ya se habría acabado ahí", agregó el campeón italiano.

"Sabía perfectamente que se podía ir cuando quisiese a por Jorge en como mucho tres vueltas, y esperó a tenernos a mí y a Iannone lejos para intentar meter más pilotos entre Lorenzo y yo y al final consiguió hacerlo, ha sido valiente, con una lucidez bastante preocupante y eso en mi opinión no se debe hacer", aseguró en palabras muy duras hacia Marc Márquez el piloto italiano.

"Él prefiere que gane Lorenzo, primero porque está enfadado conmigo, creo que es algo personal por lo de Argentina, porque nunca lo ha dicho pero piensa que yo lo hice adrede, y después por Assen y desde entonces lo lleva grabado, 'no gano yo pero tampoco ganas tú'. y en ese punto, el mal menor para él es que gane Lorenzo", argumentó Rossi sobre la forma de proceder de Márquez.