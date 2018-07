¡Que empiece ya!

¡Qué largo se hace el invierno sin las dos ruedas! El Mundial más esperado de los últimos años comienza y todo apunta a que vamos a ver grandes carreras esta temporada. Después de dos décadas podemos volver a ver una gran batalla en MotoGP y con el privilegio de tener a tres españoles luchando por el título. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Marc Márquez lucharán, con permiso de Valentino Rossi por la corona que en estos momentos tiene el piloto mallorquín de Yamaha. Si analizamos la pretemporada y la segunda parte de la temporada pasada todo apunta a que debe ser el año de Dani Pedrosa. Tiene la mejor Honda de los últimos años, se encuentra en un gran momento físico y mentalmente demostró haber dado un gran paso adelante en la temporada anterior. Como ha dicho su Vicepresidente Shuhei Nakamoto, o gana esta temporada o no ganará nunca. Quizá lo diga por su otro compañero de equipo, Marc Márquez en el que para muchos debe ser su año de aprendizaje y ya en el 2014 optar al título, pero que en mi opinión va a ser candidato a las victorias desde el principio. Como las lesiones le respeten, el pupilo de Emilio Alzamora tiene talento suficiente para ganar desde el principio. De momento ha sido capaz de estar con los mejores en Malasia y meter miedo en Austin, siendo el piloto más rápido en un circuito tan complicado como el americano.

Si el equipo Repsol Honda es un claro aspirante al título, no lo es menos Yamaha. El piloto mallorquín es el actual campeón y aunque en la pretemporada no ha sido el más rápido, su prioridad ha sido poner la Yamaha a punto haciendo varios simulacros de carrera con un ritmo muy constante, sabiendo que no tiene que demostrar nada a nadie. Y no cabe duda que la moto será competitiva con la llegada de Valentino Rossi, que ayudará a poner las pilas a la marca de los diapasones. El nueve veces Campeón del Mundo llega con más ganas que nunca después de dos años muy duros en Ducati y aunque en mi opinión es el que menos opciones tiene de los cuatro, es el que tiene más experiencia y sabrá aprovechar cada oportunidad que le vaya surgiendo. Lo que está claro es que dará una gran expectación ya que Valentino es el piloto más carismático de la historia y a DORNA, los circuitos y los medios de comunicación nos interesa mucho que esté con opciones al título. Por poner un ejemplo, la afluencia de público a Mugello el año pasado fue mucho menor que otros años debido a la crisis, pero también porque Valentino Rossi no estaba con opciones de ganar y por el triste suceso de Simoncelli. Por fin volvemos a ver a varios candidatos y eso dará mucha vida al Mundial de MotoGP.

En Moto2 tenemos a un claro favorito. Pol Espargaró tiene todos los números para proclamarse Campeón del Mundo ya que demostró haber dado un gran paso adelante y dispone de la mejor moto de la parrilla con la Kalex, acompañado de un gran equipo técnico. La duda está en ver si Nico Terol puede dar el salto que dio el año pasado Pol y ponerle las cosas difíciles y si Toni Elías o Julito Simón podrán volver al nivel que demostraron en temporadas anteriores. La lesión de Luthi puede restarle puntos al principio de temporada y tenemos la incógnita del nivel que podrá alcanzar otros pilotos como Jordi Torres o el Campeón de Moto3 Sandro Cortese. Lo que está claro es que a pesar de tener un claro favorito, la igualdad está garantizada y veremos grandes carreras.

Y en Moto3 volvemos a tener otra armada española, con Maverick Viñales, Luís Salóm y Alex Rins como nuestros candidatos. Los tres correrán con KTM por lo que será el talento el que decidirá. En teoría Maverick es el favorito pero después del suceso de Malasia la temporada pasada la duda está en si será capaz de mantener la calma y no precipitarse en los momentos clave. Con permiso de los pilotos españoles, los otros candidatos son Folger y Fenati, aunque habrá que seguir muy de cerca a Alex Márquez, Efren Vázquez y alguna otra sorpresa, que seguro darán batalla en más de una carrera.

Amigos, todos estamos ansiosos por ver a las motos rodar en Qatar. El Mundial más emocionante y con más expectativas de los últimos años está a punto de comenzar. Tenemos todo para optar al título en las tres categorías, con más de un candidato español en cada uno de ellas por lo que podemos asegurar que estamos con opciones de batir todos los registros. Lo que tenemos que hacer ahora es acudir en masa a las cuatro citas españolas y disfrutar de este magnífico espectáculo. En Radioestadio del motor todos los domingos os lo contaremos con Rafa Fernández y Jaime Martín. Gas a fondo.