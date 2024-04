Pedro Acosta: "Un podio delante de la mejor afición del mundo es lo mejor que te puede pasar"

Gran carrera de Pedro Acosta el sábado en Jerez. El piloto español reconoce que ha sido una carrera por eliminación ya que las condiciones de la pista han sido delicadas, pero saca conclusiones muy positivas con el podio conseguido delante de la afición española, la mejor afición del mundo.

- ¿Le satisface más quedar segundo en la carrera al sprint o ser segundo en la general?

No ha sido el podio que más me hubiera gustado, pero tenemos que ser conscientes de que vamos dando pasos. Podemos decir que la salida y la primera vuelta han sido buenas como en Austin y poquito a poco estamos llegando al punto que queremos. Es verdad que hoy estaba la pista complicada ya que no estaba seca del todo y en la curva cinco por ejemplo no se veía bien donde estaban la humedad, por lo que en algunos sitios tenías que ir inclinado más de la cuenta para no pasar por esos parches y eso no es un punto fuerte de nuestra moto. Lo importante es que hoy hemos terminado bien.

- ¿Y qué opina al ser segundo en la general?

Estamos comenzando el campeonato y todavía no ha sido la carrera del domingo. No estamos pensando en eso ya que faltan muchas carreras y la mayoría de los puntos en juego. Incluso aunque hoy tuviera cero puntos te diría que falta mucho. Al día de hoy no me cambia mucho la vida ser segundo o cuarto con tantas caídas hoy, pero lo importante es que vamos cogiendo experiencia de cara a las siguientes carreras.

- Pedrosa ha dicho que mucha gente que con experiencia no ha terminado la carrera y usted en su primer año si, lo que demuestra el talento que tiene

Le he seguido rueda este fin de semana en los entrenos y es increíble como conduce. Está haciendo un gran trabajo en KTM y lo notamos todos. Es un lujo que diga eso de mí y todavía me queda mucho que aprender de Dani.

- ¿Se ve con ritmo para repetir el podio en la carrera larga del domingo?

El error de la clasificación nos ha salido muy caro ya que salimos un poco retrasados, por lo que intentaremos seguir acumulando experiencias e intentar adelantar a los máximos pilotos posibles.

- ¿Cómo ha sido la celebración entre las curvas Nieto y Peluquí?

Tenemos el mejor público del mundo y puedo presumir de tener el mejor club de fans del mundo, así que no se puede pedir más al tener un podio en Jerez delante de la afición española. Por decirlo de manera contundente “se te cierra el culo” ya que es muy bonito ver a tanta gente con banderas, con camisetas tuyas y en muchas ocasiones te sabe mal en no poder atender a todo el mundo que quiere hacerse fotos o una firma, pero los pilotos tenemos muchas cosas que hacer a lo largo del fin de semana y a veces es complicado. Yo estoy muy agradecido a la mejor afición del mundo y espero brindarles muchos más éxitos.