¿Qué pasará con Marc Márquez?

Tarde o temprano se veía venir. El año pasado muchos pilotos de MotoGP ya seguían la evolución del “pequeño genio” y temían que en MotoGP fuera capaz de ir rápido y luchar por los puestos de cabeza. Lo que en mi criterio es muy duro para los rivales que en su primer año en la máxima categoría sea capaz de ganar en seis ocasiones, de estar siempre en el podio menos en la prueba de Italia y que apenas cometa errores. Digo apenas ya que en algunas ocasiones ha tenido algún incidente con otro piloto y esto ha generado muchas opiniones al respecto sobre si debe ser sancionado o no. Mi opinión es muy clara al respecto y me gustaría compartirla con vosotros.

En primer lugar tengo que decir que es muy difícil en las carreras de motos ir siempre por el sitio y no cometer un error. Aun recuerdo las luchas entre Rainey, Gardner, Doohan, Schwantz y Lawson, en la que los codos y los toques estaban presentes en más de un Gran Premio y nadie decía absolutamente nada. Además sin control de tracción y los pilotos tenían que tener un tacto exquisito con el acelerador si no querían salir por los aires. Es cierto que ahora las motos son más potentes que antes pero aun así ya tenían potencia suficiente para ir casi en los tiempos de ahora. De lo que no me cabe ninguna duda es que los pilotos deben de correr de manera correcta y que el juego limpio es fundamental en cualquier deporte.

Por poner un ejemplo, el año pasado en la última cita en Valencia, Marc Márquez cometió un error al llevarse a otro piloto en unos entrenanientos libres, por lo que se le sancionó con salir el último en la parrilla y todo el mundo lo aceptó. Otra cosa es que ganara esa carrera, demostrando el talento que tiene. Esta temporada en alguna ocasión ha estado a punto de contactar con otro piloto en alguna carrera y donde si lo hizo fue en Jerez con Jorge Lorenzo, en la lucha por el primer puesto y en el que Jorge no cerro bien el hueco, cosa que aprovechó Marc para meter la moto de una forma demasiado arriesgada, pero del que no hubo sanción. Después vino la sanción que desde mi punto de vista es totalmente ilógica ya que le sancionaron con dos puntos por caerse con bandera amarilla, justificando que debería haber tenido más cuidado al ver una bandera amarilla. Y ahora, está en duda si deben sancionar a Marc por lo sucedido en Motorland, pero hasta el previo de Malasia no sabremos nada. Tengo que empezar diciendo que no me parece lógico esperar tantos días para la resolución ya que la aplicación del reglamento debe ser claro y lo más rápido posible. Lo segundo es que lo sucedido no ha ocurrido nunca ni creo que vuelva a pasar. Marc se pasó de frenada y para evitar el contacto se fue por fuera, pero rozó el basculante de la moto de Dani y aunque el contacto no afectó para nada en la estabilidad de la moto ni fue motivo de caída, el problema es que con ese roce el cable que regula el control de tracción sufrió un corte y eso produjo que Dani al darle gas toda la potencia se entregara de golpe y el piloto saliera por los aires. La consecuencia es que Dani en su octava temporada en MotoGP ha perdido toda opción al título sin tener la culpa en este caso de la caída y la frustración tiene que ser muy grande. Hasta ese momento hay que dejar bien claro que estaba a 34 puntos del líder y que tenía muy complicado ser Campeón del Mundo, pero la verdad es que en esta ocasión ha tenido muy mala suerte y de nuevo tendrá que esperar a la próxima temporada para tener opciones al título.





Jorge Lorenzo tuvo el incidente de Jerez y la verdad es que no salió muy contento de aquel toque, aunque su verdadero problema ha sido las dos operaciones de clavícula que ha tenido en parte por ir al límite, intentando ganar a Márquez o por lo menos perder lo mínimo posible. Ahora está a 39 puntos y quedan cuatro carreras, por lo que lo tendrá muy difícil si no hay sanción o caída del líder del Mundial.

En mi opinión, el verdadero problema de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa es la llegada de un piloto que tiene un talento increíble encima de la moto y que va a marcar una nueva era en MotoGP. Si le sumamos que tiene un gran carisma, sólo comparable al de Valentino Rossi, hace que se le mire con lupa desde todos los puntos de vista.

En Moto2 Pol Espargaró ha vuelto a restarle puntos a Scott Redding y aunque solo son tres, puede llegar a la última carrera en condiciones de ser Campeón del Mundo. Si añadimos que en Moto3 Alex Rins ha conseguido su segunda victoria consecutiva, quinta de la temporada y con una desventaja de nueve puntos con Salóm, hace que la cita de Valencia pueda ser la más emocionante de los últimos años. De momento nos esperan tres carreras de madrugada, pero seguro que con victorias de pilotos españoles.