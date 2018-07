Órdago de Jorge Lorenzo

El mercado se mueve y de qué manera. La noticia de Rafa Fernández en Al Primer Toque de Onda Cero sin duda dará que hablar en los próximos meses por la importancia que tiene para el Mundial de MotoGP. Posiblemente a muchos les cueste creer la noticia o directamente la nieguen, pero en los años que llevo en el Mundial de Motociclismo puedo dar fe del rigor informativo del Director de Radioestadio del Motor. Sin duda hay varios aspectos a tener en cuenta y cómo va a afectar al futuro del campeonato si finalmente el preacuerdo llega a buen término.

Ducati lleva varios años sin un rumbo claro. En el año 2007 ganó el Campeonato del Mundo de MotoGP con Casey Stoner y hasta el 2010 fue capaz de ganar carreras con el piloto australiano. En esa temporada, Stoner ganó en el Gran Premio de Aragón, el de Australia y terminó segundo en Cheste. Dos días después empezó la pesadilla cuando todo parecía que sería lo contrario, después de fichar a uno de los pilotos más grandes de la historia llamado Valentino Rossi. En esos test, el piloto italiano terminó a dos segundos y medio de los tiempos de Stoner y todas las alarmas se encendieron.

Los resultados de la marca italiana durante las dos temporadas del nueve veces Campeón del Mundo son conocidos por todos y no hace falta insistir mucho en ello. Varios cambios radicales en la moto, la entrada de Audi, nuevos ingenieros y lo más importante, un giro en la filosofía de Ducati para terminar mucho peor de lo que estaba al comenzar. La situación era tan delicada que decidieron fichar a un ingeniero de toda la vida en Aprilia, Gigi Dall´lgna. Este fichaje no tiene sentido si no viene acompañado de un piloto de primer nivel capaz de optar al título, y ese no es otro que Jorge Lorenzo.

Todos sabemos que con la llegada de Marc Márquez, Honda tiene un piloto asegurado por muchos años y que tratará de cuidarlo para que eso sea así. Tiene la lección aprendida con Valentino Rossi y lo que supuso para la marca del ala dorada en las temporadas posteriores. Dani Pedrosa en los años que lleva en la máxima categoría no ha podido ganar y Ducati necesita a un piloto de plenas garantías para optar a ganar y Gigi Dall´lgna conoce muy bien al piloto mallorquín ya que con el consiguió dos títulos en 250cc.

Estoy seguro que ha sido el propio ingeniero italiano el que ha convencido a Jorge de las bondades del proyecto y si va acompañado de un gran contrato puede facilitar que Jorge acepte. Todo dependerá de si Yamaha logra hacer una moto competitiva y si ve que en esta temporada logra estar en condiciones de ganar. Si pasadas dos o tres carreras Jorge ve que Honda y Marc Márquez son imbatibles, Lorenzo aceptará la oferta de Ducati si Honda no le hace una oferta competitiva. En mi criterio HRC tiene ya dos pilotos de primer nivel y el fichaje de Lorenzo supondría la salida de Dani Pedrosa y tener que pagar a Marc Márquez una cantidad desorbitada ya que sería un agravante para Márquez que Jorge llegara como compañero de equipo cobrando mucho más que el actual Campeón del Mundo.

La llegada de Jorge a Ducati si finalmente se produce abriría las puertas a Pol Esparagaró al equipo oficial de Yamaha y dejaría un hueco en el Tech3, por lo que habrá que estar muy atentos al mercado, pero la situación es que en la temporada 2015 podríamos tener a tres pilotos españoles como primer piloto en las tres marcas punteras del Mundial, con Marc Márquez al frente de Honda, Pol Espargaró al frende de Yamaha y Jorge Lorenzo al frente de Ducati. Habrá que esperar pero una vez más, los pilotos españoles son los protagonistas del Mundial de MotoGP. En breve comienza la pretermporada del 2014 con opciones al título y ya estamos hablando del 2015 ¡Casi nada!