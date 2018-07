Sobre Ruedas

Amigos, en un fin de semana accidentado en el que Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa nos han dado un gran susto, hay un pequeño genio llamado Marc Márquez que ha sabido aprovechar la oportunidad, consiguiendo una brillante victoria y alzarse con el liderato en MotoGP. El piloto español ha demostrando una madurez al alcance de muy pocos y dando serio aviso de que no va a dejar escapar cualquier oportunidad para proclamarse Campeón del Mundo de MotoGP en su primera temporada. Además, destacar el primer puesto de Jordi Torres en Moto2, demostrando que el duro trabajo a veces tiene recompensa y la gran Victoria de Alex Rins en Moto3 en otro gran duelo entre españoles.

Llevo mucho tiempo diciendo que un pequeño genio llamado Marc Márquez marcará una época en el Mundial de Motociclismo. Por su talento y capacidad para manejar la presión, está destinado a ser el sucesor de Valentino Rossi y estar en esa pequeña lista de los pilotos más grandes de la Historia. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa saben del potencial del piloto nacido en Cervera hace 20 años y si sigue con esta progresión, van a tener muy difícil quitarle el trono. Estamos a punto de llegar al ecuador del Campeonato y sólo en una ocasión ha abandonado los puestos del podio. En Alemania hemos tenido varios frentes de atención ya que había que estar pendiente de los boxes y hospitales y Marc sabía que era su gran oportunidad de apretar la clasificación ya que Jorge Lorenzo sufría una caída y volvió a lesionarse la clavícula operada hacía dos semanas, teniendo que ser operado de nuevo y Dani Pedrosa en los libres del sábado se fue al suelo en un impacto muy brusco que le produjo una fisura en la clavícula y un traumatismo craneoencefálico que le impidió correr el domingo. Todos deseamos que el Campeón del Mundo sea con todos en la pista en las mejores condiciones pero la situación es que sin los dos máximos rivales, el piloto de Repsol Honda es el máximo favorito. En el pequeño trazado alemán, ha arrasado y acude a Laguna Seca con la expectativa de correr en un circuito en el que nunca ha estado, pero apuesto de que después de un periodo de aprendizaje en los libres del viernes y el sábado, será capaz de estar luchando por la victoria el domingo.

La duda es si Dani Pedrosa estará en buenas condiciones después del terrible accidente del sábado por la mañana y que afortunadamente fue mucho menos de lo que temíamos y de la recuperación de Jorge Lorenzo ya que si decide esperar hasta Indianápolis, serán dos carreras perdidas para el piloto mallorquín.

En Moto2 la gran sorpresa vino de la mano de Jordi Torres. El piloto del Team Aspar es una demostración de que hay pilotos que a base de trabajo y mucho sacrificio logran superar las adversidades. El piloto nacido en Rubi ha logrado una gran victoria y defender la idea de que los pilotos que se han forjado en el CEV pueden lograr buenos resultados en Moto2. Ahora tiene el reto más difícil de lograr estar arriba regularmente ya que es lo que le hará mantenerse en la categoría.

Destacar también el tercer puesto de Pol Espargaró, restando 7 puntos a Redding y lo más positivo es que desde Montmeló se ha logrado reducir la desventaja a la mitad y si sigue igual todo, en pocas carreras podremos ver a Pol luchando por ser líder. Todo lo contrario podemos decir del resto de pilotos españoles, salvando a Tito Rabat. Todos están a un nivel por debajo de lo esperado y mucho tienen que cambiar las cosas si quieren optar a estar luchando por las victorias.

En Moto3 hemos vuelto a vivir un gran duelo entre los tres pilotos españoles. Esta vez le ha tocado a Alex Rins, consiguiendo su segunda victoria de la temporada y cortando la racha de tres victorias seguidas de Luis Salóm. En estos momentos Viñales y Salóm tienen mucha más presión que el piloto del Estrella Galicia ya que tienen más experiencia y deben ganar el Mundial de Moto3 antes de dar el salto a la categoría intermedia la próxima temporada, pero Rins tiene la ventaja de que no tiene tanta presión y podrá arriesgar más en momentos puntuales y eso le hace un rival a tener muy en cuenta.

- Fin de semana muy complicado debido al gran número de caídas a lo largo de todo el fin de semana. Había una gran preocupación debido a que los neumáticos de MotoGP no trabajan bien si no tienen alta temperatura. Es un tema que hay que solucionarlo.

- Líder siendo el más regular. Lo de Marc Márquez está al alcance de muy pocos.

- Impactante caída de Dani Pedrosa y creo que para lo que podía haber sido, ha tenido mucha suerte. Ojalá pueda correr en Laguna Seca en las mejores condiciones.

- Son muchas las opiniones sobre lo sucedido a Jorge Lorenzo. Unos opinan que no debería haber arriesgado tanto en los libres y reservarse para la cerrera. Es un tema que depende del piloto y esto es un deporte de muchos riesgos.

- Gran fin de semana de Alex Espargaró, demostrando que es el mejor entre las CRT.

- Todo el Paddock se alegró de la victoria de Jordi Torres. Se la merece.

- A este ritmo, en Motorland podemos tener a Pol Espargaró líder.

- Las mejores carreras las estamos viendo en Moto3, con duelos espectaculares entre Salóm, Viñales y Rins.

Ahora llega el espectacular circuito de Laguna Seca y muchos me dicen que es una visita obligada al menos una vez en la vida. Para el que no pueda viajar hasta el espectacular circuito muy cerca de la bonita ciudad de San Francisco, en Radioestadio del Motor os contaremos la carrera y estoy seguro que volveremos a ver un gran espectáculo. Os esperamos.