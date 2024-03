Un Mundial de MotoGP apasionante y con muchas incógnitas

Después de un largo invierno ya tenemos la primera cita del Mundial de MotoGP y salvo el año pasado que tuvieron que modificar la fecha del cancelarlo por obras, Qatar vuelve a ser protagonista del comienzo de un campeonato en el que no faltan las incógnitas.

La primera es ver el nivel que tendrá Marc Márquez con la Ducati del 2023, en su primera carrera en MotoGP fuera de Honda, su marca de toda la vida. Por lo que hemos visto, considero al ocho veces Campeón del Mundo más que listo para optar por el título, teniendo en cuenta que el pasado noviembre en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste le costó cinco vueltas para estar en los tiempos de cabeza, llegando a liderar la jornada de test por momentos. Su prioridad ha sido entender el comportamiento de la marca italiana y no cabe duda de que si todo va normal, el piloto de Cervera será un firme candidato al título, a pesar de contar con material de la pasa temporada.

No podemos olvidar al Campeón del Mundo de las dos últimas temporadas, Francesco Bagnaia y a su máximo rival en el 2023, el español Jorge Martín. El madrileño querrá superar al Campeón del Mundo y para eso tendrá que mejorar el mal comienzo del año pasado y tener muy claro que la regularidad va a ser muy importante.

Por lo visto en los test de pretemporada, Ducati sigue estando un paso por encima del resto, pero a lo largo del campeonato habrá que ver la evolución de las marcas japonesas, debido a que van a contar con concesiones que en su día tuvieron otras marcas y si son capaces de aprovecharlas, se podrían acortar las distancias y vivir una mayor igualdad entre las diferentes fábricas. Pilotos como Quartararo, Rins, Zarco, Mir o Marini entre otros, dependen de los avances de Yamaha y Honda a lo largo del año.

Tendremos que estar muy atentos a pilotos como Aléix Expargaro y Maverick Viñales y si Aprilia ha logrado da un nuevo paso en su evolución, además de los pilotos de KTM y Gas Gas, especialmente de Pedro Acosta. El Campeón del Mundo de Moto2 ha demostrado que es un piloto especial, con un talento fuera de toda duda y que está preparado para marcar su nombre entre los mejores de la historia de este deporte, por lo que a pesar de no tener mucha presión al ser su primera temporada en la máxima categoría, va a tener todas las miradas de los aficionados esperando mucho del piloto de Mazarrón. La temporada pasada, Acosta maduró mucho como piloto y persona y no cabe duda de que va a dar mucho que hablar en el futuro, y por qué no, en el presente.

En Moto2, las miradas puestas en Fermín Aldeguer

En Moto2 todas las miradas van a estar puestas en Fermín Aldeguer. El piloto murciano hizo un magnífico final de temporada y ha estado en la baraja para estar en la parrilla de MotoGP este año, pero finalmente decidió seguir en la categoría intermedia y subir en el 2025 como Campeón del Mundo.

Como rivales candidatos al título tendrá a varios pilotos españoles, comenzando con su compañero de equipo, Alonso López, que intentará mejorar los resultados del 2023, ya que no fueron los esperados después de los éxitos logrados en el 2022. Junto a Alonso, estarán Aron Canet y Sergio García como candidatos, pero también habrá otros pilotos españoles que han subido de Moto3 o bien contarán con más experiencia.

La mayor incógnita de este año es Izan Guevara, que después de un primer año con resultados muy por debajo de lo esperado, tendrá que esforzarse al máximo para lograr estar arriba y demostrar el talento que tiene. Sería una pena que, por otros motivos, el piloto mallorquín no lograra demostrar que es un piloto capacitado para luchar por las victorias.

Moto3, con color español

En Moto3, una vez más contamos con la armada española, o lo que es lo mismo, varios pilotos con mucho talento que seguro nos harán levantar del sofá en más de una ocasión. Si sumamos como de la casa a David Alonso, junto a David Muñoz, Daniel Holgado, Iván Hortolá y José Antonio Rueda entre otros estarán seguro con opciones, aunque no podemos olvidar a otros pilotos que van a dar que hablar a no muy tardar, como el actual Campeón del Junior GP, Ángel Piqueras, o el piloto del Team Aspar Joel Esteban.

La primera cita ya está aquí, ahora sólo tenemos que sentarnos en el sofá y disfrutar de las carreras y si es posible, acudir a las cuatro citas que volveremos a tener este año en nuestro país.

¡Feliz temporada!