El mundial se anima en la catedral

Tarde o temprano tenía que pasar. La ambición de Marc Márquez unido a su talento hace que en determinadas ocasiones, a la mínima que ve una oportunidad la intenta aprovechar. A sus 20 años y dos títulos mundiales en su mano y recién batida la marca de Fast Freddie, por mucho que diga, el piloto catalán va a por todas en su primera temporada de MotoGP. Y los demás pilotos que aspiran a ganar lo saben y le temen cada vez más. Con tres Grandes Premios disputados, se han repartido una victoria en manos de Lorenzo, Márquez y Pedrosa y en Francia la batalla puede ser espectacular. Lo que queda claro es que Valentino Rossi no puede batirlos, aunque duela a muchos aficionados incondicionales del piloto italiano. Lo mejor de todo esto es que cuando revisemos la historia podremos decir que tres pilotos españoles han sido capaces de ganar a uno de los más grandes de la era moderna del motociclismo, cosa nada fácil y que reafirma el mérito de esta generación de grandes pilotos españoles. Si hay que destacar a uno es en mi criterio Jorge Lorenzo, el único que ha sido capaz de ser Campeón del Mundo en las mejores épocas del nueve veces campeón.

Centrándonos en lo sucedido en Jerez entre Márquez y Lorenzo, es cierto que el piloto de Repsol Honda se cuela un poco y evita la correcta trazada del piloto de Yamaha, aunque le deja la puerta muy abierta para intentarlo. Lo que está claro es que estamos hablando de la última curva en la última vuelta de la carrera y esto puede provocar que Jorge Lorenzo sea más agresivo en las próximas citas. Lo que es verdad es que estas carreras animan a la audiencia y tenemos el espectáculo garantizado.

Moto2 es sin duda la categoría más abierta, con varios pilotos de diferentes países para optar a puestos de podio. Digo de podio ya que de momento llevamos tres victorias y lo mejor de todo es que han ganado tres pilotos españoles diferentes. Esta vez ha sido Tito Rabat en un fin de semana en el que ha conseguido la pole, victoria y vuelta rápida, cerrando un fin de semana redondo para el nuevo líder del Mundial. Más difícil lo ha tenido su compañero de equipo Pol Espargaró que sólo ha podido terminar tercero, muy distanciado de Tito y la verdad es que no lo va a tener tan fácil como todos esperábamos. La nueva norma de 215 kilos para el conjunto moto-piloto está igualando todavía más la categoría.

En Moto3 todo anticipaba un duelo entre los tres pilotos españoles, con Folger como piloto invitado y así comenzó la carera hasta que en la undécima vuelta Alex Rins, el piloto que había conseguido la pole se fue al suelo y dejo a Viñales y Salóm como claros favoritos a la victoria. Lo que nadie esperaba es la bandera roja debido a la grave caída de Alan Techer en la vuelta 16 y al completarse dos tercios de la carrera hizo ganador a Viñales por primera vez esta temporada.

Vamos con los breves.

- Tarde o temprano tenía que pasar y la historia lo demuestra. Sucedió con los americanos a finales de los ochenta y ahora sucede con los pilotos españoles. El suceso entre Jorge Y Marc ni es el primero y será el último. Esperemos que ninguno acabe en el suelo.

- En mi criterio, Jorge es el que menos tiene que perder ya que de los candidatos al título, Marc Márquez no tiene presión debido a que es su primer año y lo más seguro es que tarde o temprano cometa un error y Pedrosa es su octavo año y es el que tiene más presión ya que se le acaban las oportunidades.

- Valentino Rossi sólo puede optar al título si sabe aprovechar los errores de los tres candidatos españoles. En estos momentos está un paso por detrás, aunque siempre será uno de los más grandes por todo lo que ha dado al motociclismo.

- Pol Espargaró lo va a tener mucho más difícil de lo que se esperaba, empezando por su compañero de equipo que le va a poner las cosas difíciles.

- Julito Simón y Toni Elías están consiguiendo unos resultados muy por debajo de lo esperado.

- El dominio de los tres pilotos KTM en el Mundial de Moto3 es una prueba de que seguimos teniendo cantera.

- Mala suerte para los pilotos invitados. A ver si tienen más suerte en Montmeló.

- Y no puedo dejar de nombrar el ambiente en el circuito y pueblos cercanos. Jerez es especial y quien no haya visitado este Gran Premio, que no se pierda la próxima cita.

Amigos, hemos vivido un fin de semana espectacular y lo mejor de todo es que en dos semanas volvemos a tener carreas, esta vez un poco más lejos ya que los pilotos visitan tierras francesas, pero para cualquier cosa que se os pueda escapar, en Radioestadio del Motor dirigido por Rafa Fernández os contaremos todo.