Mir, campeón merecido

El español Joan Mir se ha proclamado Campeón del Mundo de MotoGP, su segundo título después de conseguirlo en Moto3 en el año 2017. El piloto balear lo ha conseguido en la temporada más extraña debido a la pandemia y en la que muy pocos en un principio habrían apostado por él.

Pero para el que piense que no es merecido, se equivoca ya que el motociclismo es un deporte de riesgo y no será la primera ni la última vez que el máximo favorito se va al suelo y por culpa de las lesiones no consigue ganarlo.

Mir ha sido el piloto más regular y ha soportado más la presión que otros pilotos que no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, lo ha conseguido a falta de una prueba y da el título a Suzuki en el año de su centenario. Hacía veinte años que la marca de Hamamatsu no ganaba un campeonato, desde Kenny Roberts júnior y se suma a los ya conseguidos por pilotos míticos como Kevin Schwantz, Franco Uncini, Marco Lucchinelli o Barry Sheene.

Los orígenes de Joan Mir y su llegada a la élite

Joan Mir nació el 1 de septiembre de 1997 en Palma de Mallorca y hasta pasados los nueve años no se inició en el motociclismo, sin tener muy claro lo que hacer, típico de un niño. Disputó los campeonatos baleares de minimotos y minimotard, proclamándose campeón. En 2013 fue el único español seleccionado para participar en la Red Bull Rookies Cup y en 2015 disputó su primer Gran Premio del Mundial de Moto3, como piloto sustituto.

Su talento y capacidad de trabajo hizo que el equipo Leopard se fijara en él, primero con KTM para terminar quinto y luego con Honda en 2017 fue capaz de arrasar y ganar su primer título. Dio el salto a Moto2 con el equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, aunque no logró ningún podio, quizás debido a que su pensamiento estaba más en MotoGP que en Moto2. El equipo Suzuki Ecstar ya tenía desde hace tiempo los ojos puestos en el piloto mallorquín y apostaron por un joven piloto que en dos años les ha dado el campeonato en el año de su centenario.

Crece con el paso de las carreras

Aunque esta temporada no tuvo un gran comienzo, con el paso de las carreras fue creciendo y desde el podio conseguido en Austria , dio un salto espectacular y después de siete podios y una victoria, es el nuevo Campeón del Mundo y junto a Álex Rins, forman un gran equipo que en Portimao pueden conseguir la triple corona.

El motociclismo español sigue en racha, ya tenemos un Campeón del Mundo en MotoGP y ahora falta que Albert Arenas remate el año con otro título en Moto3 para el motociclismo español. La afición desde las pantallas se merece el título, y Albert también.