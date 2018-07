Márquez ya tiene su victoria en Jerez

Pleno total de Marc Márquez en las cuatro carreras que llevamos y lo peor para los pilotos rivales es la manera de hacerlo, de una manera aplastante y en la única ocasión en la que ha tenido que luchar en la última vuelta en declaraciones dijo que se había divertido ya que un cara a cara con Valentino Rossi es lo máximo. Amigos, este es Marc Márquez, el piloto que puede romper todos los registros del motociclismo. En estos momentos Dani Pedrosa sabe que no puede batirle y que a lo único que puede aspirar es a ganar alguna carrera y Jorge Lorenzo está pasando por uno de sus momentos más delicado desde que está en MotoGP. En Jerez el piloto mallorquín ha sido cuarto y para agrabar la situación ha terminado detrás de Valentino Rossi y como el segundo piloto Yamaha, declarando ser el piloto más decepcionado de la parrilla. Cuando le hemos preguntado si espera mejoras en el test del día siguiente a la carrera, con desilusión dice que no espera nada nuevo y que las mejoras serán mínimas si es que encuentran alguna. En mi criterio, Jorge tiene un doble problema, el tener una moto inferior a la Honda y tener la moral por los suelos en este momento ya que sabe que ha llegado un genio llamado Marc Márquez como rival y que si el mallorquín hubiera querido, estaría compitiendo en igualdad de condiciones. Y eso es un lastre muy duro de asimilar para el doble Campeón del Mundo de MotoGP y eso no es bueno para el espectáculo ya que creo que el único piloto que puede hacer frente a Marc Márquez es el mejor Jorge Lorenzo y con una moto a la altura, cosa que ahora mismo no se da.

En Moto2, la victoria ha sido para Mika Kalio, compañero de Tito Rabat que ya no pudo recuperar el tiempo perdido en las primeras vueltas después de una mala salida y en Moto3 victoria para Romano Fenati, seguido de Efren Vázquez y Alex Rins, en una gran lucha y en la que la victoria se decidió en la última curva. En los próximos días el equipo Estrella Galicia tiene unos test en Motorland para seguir evolucionando la Honda de Moto3 y estar más cerca de KTM, por lo que se espera un gran espectáculo en las próximas carreras si Alex Rins y Márquez logran la puesta a punto que desean.

Jerez es un Gran Premio especial, con 117.001 espectadores el domingo en las gradas y con una repercusión económica de unos 50 millones de Euros. Sin duda es una cita obligada en el calendario para todo el aficionado al circo de las dos ruedas, por muchos motivos ya que aparte del deportivo, el ambiente que se crea en las ciudades cercanas es digno de ver, en la que no pueden faltar los productos de esta zona tan bonita de España. Amigos, el espectáculo sigue y en Francia veremos a ver si alguien es capaz de ganar a Marc Márquez, aunque lo veo muy complicado que así sea.