Márquez: "Es curioso que celebren más la caída de un piloto que la victoria de otro"

"Es algo que me esperaba, que celebren la caída de un piloto es muy triste, porque tenemos nuestros riesgos en pista, pero estamos en este punto y hay diferentes factores que nos han hecho llegar a aquí. No viene por sí solo", lamentó Marc Márquez.

"Ya me lo dijeron todo -en alusión a esos aficionados- cuando el viernes estaba un piloto en la gravilla, que no sabíamos cómo estaba, no sabíamos si estaba vivo o muerto, porque después de una caída a 300 km/h. te puedes imaginar lo que puede llegar a pasar, y sólo estaban preocupados de abuchear a otro cuando le enfocaban las cámaras. Esto te lo dice todo", aseguró el piloto de Repsol Honda.

En cualquier caso, Marc Márquez recordó que la siguiente cita es en Barcelona, en "su" casa. "Está claro y siempre lo he dicho, en 2015 y 2016, que espero que nunca mi seguidores lo hagan, espero que sean aficionados al motociclismo y que tengan respeto a todos los pilotos", añadió.

"Es la parte más importante; cuando se cae un piloto, si te alegras, lo llevas por dentro, y ya está. Esto es motociclismo, nos jugamos la vida en la pista y es algo incontrolable, pero a mis seguidores les pido que no hagan nunca eso con ningún piloto", insistió Marc Márquez.