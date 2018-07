¡Márquez conquista América!

Amigos, a los españoles se les da bien las Américas. En los tres Grandes Premios celebrados en Estados Unidos las siete victorias han ido a parar a manos de pilotos españoles. El que destaca por encima de todos es Marc Márquez, al lograr ganar en las tres carreras celebradas y demostrando que a este ritmo puede batir todos los registros. Muchos dicen que va por encima de sus posibilidades y que tarde o temprano acabará cometiendo un error. Yo pienso todo lo contrario ya que cada Gran Premio que pasa lo veo con un mayor dominio de su Honda, con más madurez y gestionando las carreras con una gran inteligencia. Y prueba de ello es la demostración realizada por el piloto de HRC en Indianápolis, dominando a lo largo de todo el fin de semana y consiguiendo una brillante victoria el domingo, al no ponerse nervioso en las primeras vueltas y viendo el momento adecuado para adelantar a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, para terminar ganando la carrera destacado y ampliar todavía más la ventaja con respecto a sus más directos rivales. Es cierto que Dani y Jorge todavía no están al cien por cien y que tiene un gran mérito correr en las condiciones en que lo han hecho, pero no podemos olvidar que es la primera temporada de Marc en MotoGP y que en estos momentos tiene al segundo y tercer clasificado a 21 y 35 puntos, distancia más que considerable y que no deja margen de error al resto de pilotos.

En Moto2 Pol Espargaró ha vuelto a tener una guerra particular con los neumáticos y en esta ocasión ha perdido 3 puntos con Redding pero no debe ponerse nervioso ya que faltan muchas carreras y tiene tiempo para recuperar puntos. El que destacó fue su compañero de equipo al realizar una gran remontada y ponerse líder. Sin duda Tito Rabat será un candidato al título la próxima temporada y deberá ser regular en lo que queda de temporada. En cuanto al resto de españoles, Nico Terol y Jordi Torres fueron a menos y Simón y Elías como casi siempre esta temporada, con unos resultados muy por debajo de lo que se esperan de ellos.

Y en la categoría de Moto3, ya dije a principios de temporada que el gran tapado era Alex Rins ya que en un principio era un piloto que debería seguir aprendiendo e intentar luchar por algún puesto del podio en alguna carrera, pero está demostrando ser un piloto muy inteligente al gestionar muy bien la temporada, dejando la presión para Salóm y Viñales. En estos momentos lleva tres victorias y si no fuera por error de Jerez sería líder, demostrando una gran progresión y en mi criterio si sigue así será el rival a batir en lo que queda de temporada. Salóm y Viñales subirán de categoría y Alex dependerá de cómo termine esta temporada. Si logra el Mundial, no veo sentido a que continúe en la pequeña categoría; si no lo gana no habría dudas de que continuará una temporada más en Moto3.

Ahora vienen otras dos citas seguidas. La primera de ellas este fin de semana en la República Checa y al siguiente fin de semana en Gran Bretaña, por lo que no hay margen de error. Veremos a ver si la hormiga atómica sigue aumentando el hormiguero de puntos a su favor, dejando casi imposible el título para Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, si Pol Espargaró logra recuperar puntos a Redding y en Motorland está en condiciones de irse a la gira asiática como líder y si Rins sigue con la racha de victorias. En Austin hemos conseguido el triplete número 22 y apuesto a que terminamos la temporada por encima de 25.