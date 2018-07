Marc Márquez: "Me da rabia porque soy el primero que tributa aquí, al que saca la bandera y no tributa aquí no se le critica"

En una entrevista con la agencia EFE, Marc Márquez reconoce que siente "rabia" cuando se le pregunta por la polémica de la bandera de España en sus celebraciones. El campeón de MotoGP defiende su postura, asegurando que ha "aprendido a pasar un poquito".

"Hace cuatro años que celebro con la bandera del 93. No tengo pelos en la lengua por decir que soy catalán porque quiero a mi tierra y me siento español porque estamos dentro de España", explica. Además, ataca a aquellos que "sacan la bandera pero no tributan" en España.

"Luego me da rabia porque yo soy el primero que tributa aquí, que está viviendo en España, y al que saca la bandera pero no tributa aquí no se le critica", asegura Márquez.