Marc Márquez: "Que algunos aficionados aplaudan que haya caídas me parece lamentable"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), no dudó en calificar a aquellos aficionados que aplaudieron cuando se produjo su caída y aseguró que "cuando en Moto3 ha habido múltiples caídas y he visto que algunos aficionados aplaudían ya me parece lamentable", comentó sobre quienes hicieron lo mismo cuando él se fue al suelo.

"Al final el aficionado al motociclismo quiere ver el espectáculo pero bueno, aquí Rossi es muy grande, en toda esta parte -por ésta zona de Asia- y bueno..", explicó el piloto de Repsol Honda como queriendo restar importancia a la actitud de algunos aficionados- "En cualquier caso, al final todo esto no cambia que el título lo tenemos nosotros", recalcó Márquez.