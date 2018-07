Llega Jerez, la catedral del motociclismo

Dominio absoluto. No se me ocurre otra cosa cuando me preguntan sobre el pequeño genio. Llevo mucho tiempo diciendo que este piloto batirá todos los registros establecidos, incluido el de Valentino Rossi y que es el único piloto que podrá hacerle sombra en carisma. En las tres primeras carreras ha conseguido tres poles y tres victorias y para recordar un registro similar hay que buscar en la temporada de 1971 y fue Agostini el que la consiguió, señal de que igual va a por los títulos del italiano.El tiempo lo dirá pero yo jamás he visto un piloto con este talento y llevo más de 25 años vinculado al motociclismo de una u otra manera.

En Jerez veremos un gran duelo entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, pilotos que lucharán por estar lo más cerca posible del actual Campeón del Mundo, aunque lo tendrán muy difícil. Jorge estaba muy contento con el tercer puesto y tenía motivos, después del nefasto comienzo de la temporada, y Dani Pedrosa hizo una segunda parte de la carrera muy buena y está en el segundo puesto de la clasificación de manera consolidada. En Argentina parecía que dentro del casco de la araña había un piloto de 30 años, corriendo con calma al principio, estudiando a Lorenzo y adelantarlo en el momento que quiso, para marcar una distancia y administrarla a su antojo. Sin duda algo al alcance de muy pocos y con la motivación de que ha reunido a su equipo de confianza y todo apunta a que va a ser así por muchos años.

En Moto2 Tito Rabat llega a tierras andaluzas muy reforzado al ganar en tierras argentinas, después de sufrir un cólico a lo largo del fin de semana que a cualquiera nos habría dejado varios días en la cama, pero estos pilotos están hechos de otra pasta y prueba de ello es que escasas horas después se monta en la moto y gana la carrera. Lástima la caída de Viñales, que después de la victoria en Austin le habrá dejado muy mal sabor de boca y seguro que en Jerez intentará resarcirse y conseguir un buen resultado, al igual que su compañero de equipo Luís Salóm, con su primer podio en Termas de rio Hondo y que sin duda le habrá dado confianza. Mucho peor lo tienen el resto de pilotos españoles, con resultados bastante pobres y esperemos consigan mejorar, especialmente los pilotos del Team Aspar.

En Moto3 Jack Miller llega como líder destacado y todos esperamos la mejora del Estrella Galicia y que Rins y el pequeño de los Márquez empiecen a remontar y Jerez sería un magnífico lugar para empezar a hacerlo. Seguro que Efrén Vázquez estará con ellos.

Amigos, Jerez es algo especial, por muchos motivos, por el ambiente espectacular de Nieto y Peluqui, por los pueblos cercanos y por la tradición de más de un cuarto de siglo en el calendario. Os espero a todos allí.