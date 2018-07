Jorge Lorenzo reina en Motmeló

Jorge Lorenzo vuelve por sus fueros y logra llevarse el triunfo en el circuito de Montmeló. Muy cerca de él quedó el italiano y compañero de equipo, Valentino Rossi y por detrás, Dani Pedrosa, con su Honda. Marc Márquez se fue al suelo después de un toque con Lorenzo, del cuál, salió muy mosqueado y cabizbajo, con la caída en Montmeló, es la tercera seguida del piloto de Honda.

Lorenzo y Rossi se están disputando el Mundial de MotoGp, la diferencia entre el Italiano y el español es de sólo un punto. Esto hace ver el extraordinario y gran año del equipo Yamaha. Una vez más, Honda continúa en crisis y se nota un claro quiero y no puedo, si no es por Pedrosa, el equipo Japonés no hubiese puntuado. Su mejor piloto, el español Marc Márquez se le vio muy afectado tras sufrir la caía y decir adiós al gran premio de Cataluyna.

En Moto2, el podio estaba en un abrir y cerrar de ojos, la lucha por el primer puesto era vibrante, y así fue, con mala suerte para Rabat que lideraba la carrera y que justo en la última vuelta se pasó de frenada y supo aprovechar el error el francés Zarco que acabó por llevarse el triunfo. Detrás de él, quedó Alex Rins y tercero el propio Rabat. No ganaron los españoles en esta categoría, pero al menos dos, sí subieron al cajón.

En Moto3, menos fortuna tuvieron los pilotos españoles que sólo Efren Vázquez pudo ser tercero, en una carrera que se llevó el británico Kent.