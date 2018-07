Jorge Lorenzo: "Lo que ha hecho Rossi hoy es indefendible, no lo he visto en la vida"

El piloto español fue muy crítico con la maniobra de Valentino Rossi, en la que estiró la pierna y tiró a Marc Márquez al suelo. "Lo que ha hecho Rossi hoy es indefendible, no lo he visto en la vida, y considero que lo justo hoy, ya que ha hecho caer a Marc, hubiera sido sancionarle con cero puntos", dijo Jorge Lorenzo.

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, reconoció tras concluir la carrera y saberse la sanción impuesta a su compañero de equipo Valentino Rossi que "lo de hoy es indefendible". "Creo que un piloto, pase lo que pase, no puede hacer lo que ha hecho. No lo he visto en la vida", opinó.

"Yo creo que está claro y mucha gente comparte esta opinión y los seguidores de Valentino, haga lo que haga, siempre lo defenderán, pero lo de hoy es indefendible, creo que un piloto, pase lo que pase en las anteriores vueltas, en la anteriores curvas que han sido limpias, no ha habido toques, no puede hacer o que ha hecho hoy", recalcó Lorenzo.

"Una curva donde se frena inclinado, realmente pasarlo así, levantar la moto, mirarlo, tocarlo y sacarle la pierna, no lo he visto en mi vida, nunca lo he visto, y si lo he visto ha sido con pilotos muy jóvenes de Moto3 o Moto2 que han recibido sanciones mucho más fuertes. Así que considero que la sanción, sí, es una sanción, saldrá último, pero creo que lo justo hoy, ya que ha hecho caer a Marc y no ha cogido puntos, hubiera sido sancionarlo con cero puntos como a Marc, con un Ride Trough, o con una bandera negra eso es lo que durante muchos años he visto en la televisión que ha sucedido o cuando yo estaba compitiendo pero hoy no ha sido así...", añadió muy crítico Jorge Lorenzo.

En cierto momento Jorge Lorenzo reconoció estar "asqueado sí, con la decisión de Dirección de Carrera". "Creo que viniendo de otro piloto que no se llame Rossi o en otra situación de campeonato, hubiese sido diferente, muy diferente", dijo. Además, el campeón del mundo de MotoGP en 2010 y 2012, asegura que esta situación "claro que adultera el campeonato, no es lo mismo llegar a menos siete a Valencia que hacerlo líder con catorce puntos".

"Pero ya digo, no estoy en Dirección de Carrera, no puedo hacer nada y sólo intentar conseguir el campeonato en Valencia". "Creo que Valentino perfectamente podría haber terminado tercero o cuarto sin necesitar esta acción, que ha sido increíble, nunca he visto, o muy pocas veces he visto algo similar", incidió Lorenzo. Jorge Lorenzo aseguró que no tenía nada que comentar con su compañero de equipo. "¿Yo? Nada, no tengo que decir nada..., nuestra relación era cordial, con mucho respeto, quizás se enfrió un poco por la tensión del campeonato, pero hubiese seguido siendo de mucho respeto y normal después, pero la verdad es que lo que ha hecho hoy no está a la altura, supuestamente de un gran campeón que era él, o que tiene que demostrar que sigue siendo".

"En 2005 hice algo similar y encima también me caí y recibí una sanción justa, a pesar de que en ese momento no lo vi pues evidentemente con 17 años no eres lo suficientemente humilde para aceptarlo, pero recibí una penalización de una carrera de sanción y hoy, que básicamente ha tirado a Marc. Marc tiene cero puntos pero él sigue teniendo dieciséis puntos y si, una sanción de cuatro puntos de la licencia, sale último en Valencia, pero si gana este campeonato..., yo creo que habrá sido justo campeón en los años anteriores, pero éste no merece el título", aseveró contundente el piloto de Yamaha.

"Está claro que estaba nervioso porque Marc intentase un adelantamiento, pero ni por asomo eso merece la acción que ha hecho, es indefendible, por mucho que haya habido nueve adelantamientos en una vuelta como han dicho los periodistas italianos", volvió sobre el asunto Jorge Lorenzo. No quiso ni entrar al ser preguntado sobre si Marc le dejó pasar y lo zanjó con un contundente. "Sí, claro, hizo mover la moto aposta en la frenada para salirse de la trazada".

En cuanto a la posibilidad de hablar con Marc Márquez y lo que le diría comentó: "Lo mismo que pienso yo, que no ha sido justa la decisión, porque él se ha caído con una acción fea, con una acción que merece una dura sanción y se va a casa con cero puntos, sin un podio, con cero puntos y sabiendo que el otro, que Valentino, se ha quedado con los mismos puntos que si no hubiese pasado la acción". Sobre la última cita de Valencia, dentro de quince días, dijo que va a "cruzar los dedos para que no llueva y tenga buenas sensaciones, porque en lluvia todo puede pasar". "Si no llueve esperemos que pueda conseguir los suficientes puntos para ser campeón, que sería lo justo este año".