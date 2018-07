Joan Barreda gana la séptima etapa pero acaba lesionado: "Me he roto la rodilla seguro"

El piloto español Joan Barreda (Honda) dijo haberse "roto" la rodilla tras sufrir un accidente en la séptima etapa del Rally Dakar que podría hacerle abandonar por el dolor sufrido después de ganar en la llegada a Uyuni y de situarse tercero en la clasificación general de motos.

"En la primera parte, hasta el kilómetro 300, he ido con un ritmo muy alto, pero luego he sufrido una caída fuerte. Me he salido de la pista, había un agujero grande y la moto me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro", indicó Barreda tras llegar a meta.

"Está muy inestable y no puedo apoyar el pie en el suelo. Me cuesta bastante y estoy viendo qué se puede hacer. Parece que es complicado", finalizó el castellonense, que ha ganado tres etapas en este Dakar y totaliza 22 a lo largo de su carrera.

En la general está a 4 minutos y 45 segundos del líder, el francés Adrien van Beveren.