Hamilton no descarta fichar por Ferrari o Williams: "No tengo una bola de cristal"

Asegura estar muy feliz en Mercedes , pero no descarta irse en un futuro y tiene dos equipos en la mente. Lewis Hamilton ha declarado que "no es necesario" salir de Mercedes porque "no hay otro equipo con este ambiente", pero se declara fan de dos escuderías: Williams y Ferrari .

¿Qué tienen en común Ferrari y Williams? Ambas están muy distanciadas en el Mundial de Fórmula 1, pero hay un piloto que siente especial debilidad por ambas. No es otro que el tres veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que, pese a sentirse "muy feliz" por estar en Mercedes, reconoce su debilidad por ambos equipos.

Primero habló de Williams en unas declaraciones recogidas por 'ESPN' desde Hungría, escudería de la que destaca su "admiración" por Frank Williams y por la historia del equipo. "Miro a Williams y pienso lo guay que sería conducir para ellos y ayudarles a volver a la cima, pero no tengo una bola de cristal", aseguró, añadiendo que "no sabe cuánto tardará o si es posible".

Su otra preferencia es la de casi todos los pilotos de Fórmula 1: Ferrari. La escudería italiana está en la mente del británico, que cree que si abandonase Mercedes, sería el único equipo en el que podría recalar. "No hay otro equipo, excepto Ferrari, que pudiese ser interesante, pero me encanta estar en Mercedes y me encantan las personas para las que trabajo", afirmó.

Y es que el amor de Hamilton por Mercedes parece algo inquebrantable pese a sus palabras. El británico revela que nunca imaginó "que (el equipo) fuese así". "Nunca pude haber soñado estar mejor y estoy bastante seguro de que no hay otro equipo con este ambiente. Si me fuese, intentaría coger lo que tenemos aquí e implementarlo en otro sitio, pero no hay necesidad de hacerlo", apuntó Hamilton.